17-åringen ble først løslatt av tingretten, men lagmannsretten kom til en annen konklusjon. Anklaget for voldtekt av mindreårig jente i leilighet.

Onsdag ble en gutt på 17 år og en mann på 19 fremstilt for varetektsfengsling, siktet for voldtekt av en mindreårig jente i Fyllingsdalen søndag 21. august i år.

Sammen med en tredje mann i tenårene ble de pågrepet i en større politiaksjon, samme kveld eller natt, i tilknytning til en leilighet i Fyllingsdalen. Det anmeldte overgrepet skal ha skjedd innendørs, i en leilighet tilhørende foreldrene til en av de involverte tenåringene.

- Politi med hvite frakker, munnbind og hansker holdt på i timevis. De bar med seg fire svarte kofferter inn, og det blinket fra blitzer helt tiden, sa et vitne til politiaksjonen.

Tredjemann ble løslatt tirsdag, men politiet valgt altså å holde på 17- og 19-åringen.

Løslatt, så fengslet

17-åringen ble løslatt av Bergen tingrett, der rettsmøtet foregikk bak lukkede dører, mens dommeren mente det var rett å fengsle 19-åringen.

Begge sakene ble anket. Nå har Gulating lagmannsrett bestemt at 17-åringen likevel må i varetekt. Det opplyser politijuristen som møtte i fengslingsmøtet, politiadvokat Eli Valheim.

17-åringens forsvarer, advokat Lasse Solberg, ønsker ikke å kommentere verken fengslingsspørsmålet eller hvordan klienten stiller seg til skyldspørsmålet. Heller ikke om det er aktuelt å ta saken videre til Høyesterett.

- Skjedde frivillig

19-åringens forsvarer, advokat Fredrik Verling, sier mandag formiddag at han ikke har sett noen kjennelse fra lagmannsretten.

- Jeg hadde ventet et svar før helgen, men har altså ikke fått vite noe ennå, sier Verling. I rettsmøtet onsdag sa forsvareren at klienten nekter straffskyld.

- Han sier det skjedde frivillig, sa Verling (bildet) til BT.

Politiet anket over at retten ikke ville isolere 19-åringen i den to uker lange varetektsperioden. Politiadvokat Valheim sier politiet trakk denne anken.

«Preget»

De tre tenåringene som ble pågrepet skal være bekjente av jenten, som er under 16 år. Hun anmeldte saken selv til politiet, om kvelden forrige søndag. Etterpå var hun på voldtektsmottaket, har BT fått opplyst.

Jenten bistandsadvokat, Ellen Eikeseth Mjøs, har sagt at jenten er «preget av situasjonen, men får god oppfølging».

BT har ikke fått kontakt med politiadvokat Cathrine Krohn, som har oppfølgingsansvar for saken.