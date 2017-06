Det er fortsatt noen dager igjen til sankthanskvelden, men meteorologene er enige i at bålforholdene på Vestlandet blir langt fra optimale.

– Det ser ikke så veldig lovende ut, dessverre, lyder meteorologens dom når BT ringer og spør om sankthans-været.

– På fredag formiddag blir det enkelte byger, før det ser ut til å bli en oppholdsperiode midt på dagen. På kvelden kommer det inn en nedbørsfront. Det er ikke snakk om enorme mengder nedbør, men nok til at det blir vått og grått over hele linjen. Utover kvelden vil det gå over til bygevær, sier vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet, Gunnar Livik.

Håp om opphold midt på dagen

Hos Storm Geo er ikke prognosene fullt så dystre, men meteorolog Ina Innesdal kan likevel ikke love bergenserne en tørrskodd sankthansfeiring.

– Fredag kommer det inn en front fra vest som gir skyet vær og nedbør. Når fronten treffer oss er derimot litt usikkert. Vi kan riktignok være heldige og få opplett midt på dagen og kanskje mot kvelden, men det avhenger av når fronten treffer, sier hun.

Ingen tegn til sommer

Selv om det altså ser ut til at vi går en lite bålvennlig sankthansfeiring i møte, ser ikke temperaturene ut til å bli så aller verst – i hvert fall midt på dagen.

– Vi får noen luftstrømmer som drar opp temperaturene, og ender kanskje opp mot 16 grader midt på dagen, men så vil temperaturene synke til rundt ti grader utover kvelden, forteller Gunnar Livik.

Etter en regntung helg som blant annet satt sitt preg på plenen på Bergenhus festning, ser det dessverre ikke ut til at været vil bedre seg den nærmeste tiden.

– Er det fortsatt ingen sommer i sikte?

– Vi ser dessverre ikke så mange tegn til sommer i nærmeste fremtid. Det ser ut til at vi får noen ganske tørre dager i starten av neste uke, men så vil nok regnet mest sannsynlig vende tilbake igjen. Også kommende helg vil det bli ganske vått og grått, sier Livik.

– Fyr i peisen i stedet

Meteorolog ved Storm Geo, Ina Innesdal, har følgende råd til de som hadde gledet seg til grilling ved sankthansbålet:

– Fyr i peisen i stedet! Nei da, fullt så ille blir det nok ikke. Vi vestlendinger finner alltid en løsning.