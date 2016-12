Slik ble inngangen til det nye året markert i Bergen sentrum.

Flere hundre festglade bergensere var møtt frem ved Skansen brannstasjon for å ferie at vi nå er gått inn i 2017. Der fikk de oppleve et flott fellesfyrverkeri, betalt av Bergen kommune. Rundt 450 kilo krutt ble avfyrt fra en lekter ytterst i Vågen.

Utskytingsstedet var valgt med tanke på vær og vind, men det skulle vise seg unødvendig denne gangen. Værgudene viste seg fra en god side. Både vind, regn og kulde gjorde det hele til en ekstra fin nyttårsopplevelse for bergenserne.

