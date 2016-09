– Dette er den største hjorten jeg noen gang har skutt, sier Lars Jørgen Pedersen. I forrige uke felte han en bukk på 138 kilo i Kvinnherad.

– Jeg skjøt hjorten på kveldingen etter å ha sittet på samme post siden lunsjtider. Vindretningen var litt ugunstig, så jeg hadde nesten gitt opp håpet da bukken kom ruslende oppover. Jeg fikk den i siktet, og dyret gikk i bakken på første skuddet, forteller Pedersen.

Branninstruktøren fra Spydeberg var i forrige uke sammen med en gjeng andre elgjegere fra Østfold på hjortejakt i Kvinnherad.

– Jeg har skutt en del elg og rådyr, men ikke så mange hjorter. Dette var en klar høydare, sier han. Byttet hadde 13 tagger og veide 138 kilo i slaktevekt.

Fakta: Hjortejakt I fjor ble det totalt i Hordaland felt 6726 dyr. Tildelt kvote var 9709, som gir en fellingsprosent på 69,3 – den laveste fellingsprosenten i fylket på ti år.

I år er samlet kvote redusert til 9224 dyr.

Også på landbasis er årets kvote redusert, fra 54121 til 50793 dyr.

Hjortejakten varer de fleste steder fra 1. september til 23. desember.

Veldig bra sesongstart

Viltforvalter i Kvinnherad, Leiv Trygve Varanes, opplyser at starten på hjortejakten i kommunen har vært veldig bra.

– Jakten har bare vart i vel to uker, men foreløpige rapporter vitner om god fangst. Det ser vi også på antall innsendte prøver til Mattilsynet i forbindelse oppdagelsen av skrantesyke på villrein og elg, sier han.

Skrantesyke er en smittsom, nevrologisk sykdom hos hjortedyr og er foreløpig oppdaget på kun to villrein og to elger i Norge, men ikke på Vestlandet. Sykdommen kan sammenliknes med kugalskap hos storfe.

PRIVAT

Fylte kvoten på to helger

Jomar Ragnhildstveit er rådgiver i viltforvaltning i Hordaland fylkeskommune. Også han tror jaktstarten har vært over forventet mange steder i fylket.

– Jeg er selv jeger i et vald i Fusa, og der fylte vi kvoten bare på de to første helgene, sier han. Samtidig understreker han at det kan være store forskjeller i utbyttet fra plass til plass.

– Det er først og fremst innmelding til den enkelte kommune som kan gi svar på utbyttet så langt.

Denne høsten er det også felt en svær bukk på Radøy, den veide 166 kilo i slaktevekt. Slaktevekten utgjør i snitt ca. 55 prosent av dyrets totalvekt.

– Planlagt reduksjon

Kvinnherad er fylkets største hjortekommune, og alle valdene i kommunen har i år en samlet kvote på 1319 dyr, seks flere enn året før.

Fellingsprosenten i fjor var på rekordlave 65,2, med 856 dyr i bakken. Kvinnherads toppår var i perioden 2010–2012. Da ble det skutt godt over 1200 hjorter hvert år.

– Bestanden har nok minket en del de siste årene, men det har også vært en ønsket målsetting. Ved å redusere hjortebestanden er skadepresset blitt mindre, og målet har vært å bygge opp en sunnere stamme med flere voksne dyr, sier viltforvalter Varanes.

Har 150 hjorteløyver

Jens Lindskog driver Åkrafjorden Jakt, hvor jaktlaget fra Østfold holdt til i forrige uke. Lindskog tilbyr guidet jakt på sine 25 vald som han disponerer. Han har 150 hjorteløyver denne jaktsesongen.

– Starten har vært utrolig bra, forteller han til BT.

I tillegg til 13-taggeren felte gjengen fra Østfold også en 8-tagger og en 6-tagger.