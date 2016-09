Leger er innstilte på streik ved Haukeland. Rundt 30 leger kan bli tatt ut onsdag. - Det er lenge siden stemningen har vært slik, sier tillitsvalgt Christopher Elnan Kvistad.

Klokken 10 mandag startet meglingen som vil bestemme om det kan ende med streikende leger på Haukeland og flere andre sykehus i landet.

Det er Spekter og Akademikerne Helse, der Legeforeningen er med, som forhandler. Dette skjer i Oslo, men blant de 1500 legene på Haukeland er det stor spenning knyttet til det som skjer nå.

- Det er lenge siden stemningen har vært slik. Vår medlemmer er innstilt på å gå til streik i denne saken, sier tillitsvalgt Christopher Elnan Kvistad.

Om meglingen ikke fører frem blir 194 medlemmer ved Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Helse Bergen, Helse Stavanger og Finnmarkssykehuset tatt ut i streik fra onsdag 7. september.

Kamp om arbeidsplanen

Kampen står om arbeidsplanen for legene. I dag har alle den samme turnusen som går over ti uker. I verste fall kan det resultere i at legene må jobbe 60-timers uker 38 uker på rad.

- Vi har allerede gjort store unntak fra arbeidsmiljøloven. Nå vil arbeidsgiverne innføre dette på alle norske sykehus, og de mener at de kan gjøre det innenfor den tariffavtalen vi har. Det er vi sterkt uenige i. Det vil gå ut over pasientsikkerheten, sier Elnan.

Arbeidsgiverne ønsker en individuell plan for hver lege.

Høyt motivert for å streike

Blant legene har det bare vært streik to ganger. Det var i 2007 og 2008. Også i 2014 var det megling.

En av Legeforeningens betingelser for å inngå en avtale i 2014 var at forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker måtte få et løft de kommende to årene. Arbeidstidsundersøkelser hadde vist at leger opplevde betydelig belastning på jobb, spesielt knyttet til vaktarbeid. Legene mente det ikke kunne fortsette.

- Jeg vil si at det snarere er blitt verre. Jeg har aldri sett høyere motivasjon for å streike enn nå. Dette er en viktig sak for alle, sier Kvistad.

Hvis Akademikerne Helse blir tatt ut i streik nå kan også psykologer, ingeniører og jurister i Helse Bergen gå ut i streik.

Haukeland har mottatt varsel om at rundt 30 personer vil tas ut fra onsdag om det blir streik. De er fordelt på 11 avdelinger og de fleste er leger.

- Vi vet ikke om dette vil berøre pasientene i første runde, sier personal- og organisasjonsdirektør Anne-Randi Skirbekk i Helse Bergen.

Hun håper streiken kan unngås.

- Men nå forbereder vi oss ut fra de meldingene vi har fått, sier hun.

Dårligere klima

Kvistad trekker frem flere saker det siste året som kan indikere at arbeidshverdagen til legene er presset.

I vår skrev BT at halvparten av kreftlegene slutter ved Haukeland. Flere av dem sluttet fordi arbeidsdagen er så presset at de ikke får skikkelig opplæring til å bli gode kreftleger.

I tillegg viste en undersøkelsen fra Helsedirektoratet at minst 44 prosent av sykehusavdelingene i Norge har et klima som kan gi økt sjanse for pasientskader. Legene beskrev en fryktkultur og frykt for represalier.

- Dette blir det viktigste oppgjøret på veldig mange år. Det handler om en betydelig maktforskyving. Vi vet at med en individuell ordning er det lettere for at legene kan bli utnyttet, og at hver enkelt lege kan bli stående alene når de er uten fast jobb eller i en presset situasjon, sier Kvistad.

Står samlet

- Vi ønsker trygg, felles og forutsigbar arbeidsplan. Det er legene samlet om, sier Kvistad.

Dagens Næringsliv skriver mandag at arbeidsgiveren Spekter vil sette foten ned for dispensasjoner under en eventuell legestreik fra onsdag. Det betyr at Helse Bergen ikke kan søke fagforeningen om at noen av de streikende legene kan tas tilbake på jobb.

Kan tvinges

Dette kan øke faren for tvungen lønnsnemnd.

- En eventuell streik skal være forsvarlig med tanke på pasientene og ikke ramme liv og helse, sier Kvistad.

Spekter, som nå forhandler for legenes arbeidsgivere, er ikke tilgjengelig for kommentar midt under meglingen. De skriver på sine nettsider at «Å avtalefeste at det kun skal være én måte å planlegge arbeidstiden på, vil begrense arbeidsgivers muligheter til å planlegge ressursene til det beste både for pasienten, virksomheten og den enkelte lege».

Administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter sier her: «Vi mener at arbeidstid kan planlegges på flere måter, slik dagens avtale gir rom for. Vi vil derfor videreføre denne, og vi vil ikke innfri Legeforeningens krav om det kun skal være én måte å planlegge arbeidstid på».