Øyvind Thomassen fra Landås i Bergen fikk naturånden over seg da ekstremværet «Urd» plutselig var på alles lepper.

På Facebook første juledag inviterte han alle som ville til å bli med på tur til Ulriken mandag, med avmarsj klokken 18.

Slik lød den relativt kortfattede utfordringen: «I morgen er det meldt liten storm på Ulriken. Inviterer til tur. Avmarsj ca. kl. 18. Ta med hodelykt og litt julekaker. Gi melding om du blir med.»

Fem ungdommer

Status mandag kveld: Turen ble gjennomført, og det med 13 deltakere. To meldte avbud, men det var fordi de måtte i juleselskap.

Fem av turdeltakerne var ungdommer i alderen 13 år og oppover.

Øyvind Thomassen

– Det er deilig å smake på vinden. Både snø og vind og bølger fascinerer oss jo veldig, sier Thomassen.

Den rutinerte fjell- og friluftsmannen, som også er leder i speideren, sier han på ingen måte gjør dette for å tøffe seg.

– Vi er ikke dumme eller naive. Vi har vært mye i fjellet, også i stormer, og gjør våre vurderinger og risikoanalyser. Vi valgte en tryggest mulig rute gjennom skogen med tanke på trær som kan falle ned. Over tregrensen er det vinden som er utfordringen. Vi hadde snudd om vi følte det var uforsvarlig å gå videre, sier Thomassen til BT.

Han sier det kanskje farligste med turen var å gå gjennom det «urbane miljøet» – altså veien gjennom bebyggelsen på Landås, på vei til fjellet.

– Litt av poenget var å vise ungdommene som var med at vind er et fantastisk flott naturelement å være i. At det er et element man kan leke i og ha det kjempegøy i.

- Eksponere seg gradvis

Thomassen poengterer at mye i naturen kan være potensielt farlig, for eksempel pudderkjøring og bratt terreng.

Skjermdump Geofysisk institutt ved UiB

– Det handler om å bygge ferdigheter. Å eksponere seg mye og gradvis for et naturelement, slik at man til slutt kan bygge analyser og gjøre egne vurderinger. Skal du kjøre i pudder på ski, for eksempel, må du være mye i det og kunne mye om skred. For oss handler ikke dette om å protestere mot politiet, som i forbindelsen med «Urd» har oppfordret folk til å holde seg inne. Det handler om å få frem nettopp dette: at de som kan gjøre egne vurderinger, de må kunne gå ut og smake på været.

Turfølget gikk opp Skaret, altså ruten opp til Ulriken der sherpaer har begynt å lage store steintrapper.

– Med vind fra vest og nordvest gikk vi i le så å si hele veien. Akkurat da vi bikket flaten på toppen, da smalt det inn. På veien opp hørte vi hele tiden den ganske mektige lyden av suset fra vinden.

– De siste 50 høydemeterne var vi eksponert for kraftig vind. Jeg hadde ikke med vindmåler, men tipper det var vind rundt 25 meter per sekund. Jeg tror ikke det var orkan, for vi klarte stort sett å stå hele tiden.

- Kommer rett opp

I 19-tiden mandag, da «Urd» virkelig hadde dratt seg til og det ble meldt at uværet hadde nådd orkans styrke, sto turfølget på tretten på toppen av Ulriken.

Der fikk de blant annet føle på hvordan det er å lene seg mot vinden.

– Det er et punkt der vinden kommer rett opp, i nærheten av flaggstangen på toppen. Der kunne vi lene oss ganske kraftig frempå og styre med hendene. Det er veldig gøy, altså, sier Thomassen.

Fakta: Varsling av ekstremvær Ekstremvær defineres som vind eller nedbør så kraftig at liv og verdier kan gå tapt om ikke samfunnet er spesielt forberedt på situasjonen. Også høy vannstand eller skredfare kan utløse ekstremvarsel. Det er dessuten av betydning at været berører et stort område, for eksempel et fylke.

Ved ekstremvær varsles Norges vassdrags- og energidirektorat, de to hovedredningssentralene, beredskapskontorene til fylkesmennene, Justisdepartementet, politiet, kommunale etater og etater som har nasjonalt ansvar for kommunikasjon og elektrisitetsforsyning. I tillegg går det ut varsling til mediene.

Hvert ekstremvær får navn, annethvert jente- og guttenavn i alfabetisk rekkefølge. Hensikten med navn er å gjøre kommunikasjonen mellom myndigheter og meteorologer lettere, slik at det ikke oppstår misforståelser.

Dagens varslingssystem for ekstremvær kom i stand etter orkanen i Møre og Romsdal nyttårshelgen 1991/1992. Få fikk med seg varselet som ble sendt ut, og ingen beredskap ble satt i verk, noe som gjorde at ødeleggelsene ble store. En ny plan for varsling ble tatt i bruk i 1994.

Flere ganger tidligere har Thomassen invitert til tur på tidspunkt da de fleste av oss foretrekker å være hjemme.

– Var det andre folk på Ulriken i dag?

– Ja, vi møtte fem andre, sier Thomassen.

Etter «vindsurfingen» på toppen trakk turfølget seg tilbake for å nyte det medbrakte.

– Vi hadde med kaffe og kaker, vettu, så vi satte oss i le og koste oss med det, sier Øyvind Thomassens kone, Liv Karin Lund Thomassen.

Hun betegner det som en «fin tur med en fin gjeng».