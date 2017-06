– Det blir store sko å fylle. Vi har mista frontfiguren og no må vi stå samla, sa ein tydleg prega Epland frå talarstolen etter valet.

I kveld blei det klart at Gaute Epland blir ny ordførarkandidat for Stord Arbeiderparti, melder Stord24.

Tysdag 2. mai døyde Stordordførar, Harry Herstad, etter ei kort tid på sjukehus. Alle politiske møter i kommunen blei avlyst, og Stord Ap har sidan stått utan sin valde politiske leiar.

Medlemsmøtet til Stord Ap gjekk i kveld i mot innstilling frå styret og nominerte Gaute Epland som ny ordførarkandidat. Epland fekk 42 røyster, og vann dermed over innstilte Lene Pilskog, som fekk 27 røyster av dei totalt 69 frammøtte medlemmane.

– Dette var ikkje forventa

– Eg hadde ikkje forventa det. Eg hadde venta at det kom til å bli mange på møtet og at det kom til å bli jamt. Innstillinga var på Lene, men den var ikkje samrøystes og styret gav uttrykk for at dei såg på oss som likeverdige kandidatar, seier Epland til Stord24.

Epland blei fremja som motkandidat av Andreas Moe Larsen, som meinte at det var mest demokratiske at medlemmane fekk siste ordet i kven som skal fronta partiet.

Dei to kandidatane fekk så ti minutt kvar til å overtyde møtet om kven som best kunne leie partiet.

Epland seier til avisa at debatten i møtet var jamn, og at han syns argumenta for dei to kandidatane var like gode.

– Undervegs kjente eg at det kunne bikka begge vegar, seier Epland.

Skuffa over tapet

Lene Pilskog, som var partistyret sin nominerte kandidat, vedgår til lokalpressa at ho er skuffa over utfallet.

– Ja, det er klart ein blir skuffa, men eg har heile tida vore klar over at eg har vore oppe mot ein god kandidat, seier ho til Stord24.

I dag er det varaordførar Jakob Bjelland (Sp) som har vore fungerande ordførar for Stord. Den endelege avgjersla om kven som blir ny Stordordførar er opp til kommunestyret den 22. juni.