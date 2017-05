Politiet frigir navnet i samråd med de pårørende.

Mannen som omkom i ulykken på E16 ved Geitle i Voss lørdag kveld, var 50 år gamle Arve Kjerrgård. Det skriver politiet i en pressemelding.

Av meldingen fremgår at de pårørende er varslet, og at de er innforståtte med at politiet nå offentliggjør navnet.

Voss-lensmann Ivar Hellene sier det er for tidlig å si noe om årsaken.

– Vi må vente på resultatene fra både ulykkeskommisjonen og fra kriminalteknikerne, sier Hellene.

– Havnet utfor veien

Motorsykkelen havnet utfor veien og traff det som er blitt beskrevet som en betongvegg, ved Bulken i Voss lørdag kveld.

Samtlige nødetater rykket ut ved 21.15-tiden lørdag.

Like før klokken 22.30 lørdag bekreftet politiets innsatsleder på stedet at motorsykkelføreren omkom i ulykken.

– Det er en dødsulykke. En mann i 50-årene kjørte fra Voss mot Bergen. I en venstresving kjørte han ut til høyre, opplyste politiførstebetjent Håvard Skattum.

Mannen er fra Bergen. Ifølge Skattum omkom han trolig momentant. Ulykken skjedde i nærheten av Knoltatunnelen.

Dette er den andre dødsulykken på E16 på bare tre dager. Tirsdag denne uken omkom en 78 år gammel mann da bilen han satt i kolliderte med en annen bil noen kilometer etter Bolstad. En 77 år gammel kvinne ble alvorlig skadet.

E16 stengte en periode

E16 var i en periode helt stengt på ulykkesstedet lørdag, men etter hvert ble ett felt delvis åpnet.

Ulykkesgruppen fra Statens vegvesen skal ha kommet til stedet for å undersøke natt til søndag.