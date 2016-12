– Det går ikke an å få advart nok mot uvettig bruk av fyrverkeri, sier Joachim Thormodsen (31) på Askøy.

Han har svært vonde minner fra ulykken han selv opplevde som 15-åring og deler gjerne erfaringer med dem som nå gjør seg klare til å feire inngangen til 2017.

Tålmodigheten slutt

– Det begynte som en svært festlig og fin inngang på 2000-årsjubileet. Vi var noen ungdommer som var samlet med foreldrene våre i et hus på Erdal. Vi trippet etter å komme i gang med fyrverkeri, slik 15-åringer gjerne gjør.

Rundt 22.30-tiden var tålmodigheten slutt, og oppskytingen måtte begynne.

– Jeg husker at jeg tok med meg et batteri med fyrverkeri. Tror de het «Big shot». Det var kraftig vind, og det var flere som sto rundt. Jeg rev av emballasjen på fyrverkeriet og så at lunten ble hengende igjen i plasten.

Fakta: fyrverkeriskader Etter nyttårsaften i fjor ble det registrert 18 øyeskader i Norge som følge av bruk av fyrverkeri. Det er en økning fra 16 skader i forfjor og 15 året før.

Øyeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus definerer en alvorlig øyeskade som en skade som forventes å gi betydelig synsreduksjon. Lettere øyeskader som behandles ved lokale legevakter, er ikke med i statistikken.

Menn i alderen 18-50 år er mest utsatt.

Eksploderte ved ansiktet

– Om jeg hadde vært eldre og skjønt hva dette innebar, burde jeg ha satt denne kruttpakken til side. I stedet bøyde jeg meg over fyrverkeriet for at det skulle bli lunt da jeg tente på.

– Jeg husker at det smalt noe forferdelig. Røret med ett stort skudd eksploderte ved siden av ansiktet mitt, erindrer Thormodsen.

Blodig og fæl

Ladningen gikk gjennom hetten på jakken hans, og halve ansiktet ble svart.

– Jeg husker lite av det som skjedde etter smellet, men ble blodig og fæl kjørt til legevakten og deretter til Haukeland. Nyttårsfesten ble avsluttet og alle gikk hver til sitt.

Det ble fem timer på operasjonsbordet for unggutten som var full av kruttrester i ansiktet.

– I ettertid er det bare å innse at jeg hadde englevakt. Jeg klandrer ingen andre enn meg selv for det som skjedde. Mine foreldre har alltid passet godt på meg, nærmest overbeskyttet meg. Det som skjedde var et resultat av ungdommelig villskap. Vi burde ha ventet til noen voksne hadde vært med på oppskytingen, sier Thormodsen.

Mindreårig

Det er 18 års aldersgrense for kjøp av fyrverkeri.

– For meg måtte en ulykke til før jeg lærte, og jeg fikk meg en solid lærepenge. Kanskje min historie kan få andre til å skjønne hvor farlig det er med uvettig bruk av fyrverkeri.

De første tre-fire årene etter ulykken holdt Thormodsen seg borte fra fyrverkeri.

– Nå kjøper jeg fyrverkeri til bruk på nyttårsaften, men jeg behandler rakettene med en helt annen respekt enn det jeg gjorde den gang. Fyrverkeri er flott, men ikke når det er med livet som innsats.

- Ta ansvar

Thormodsen råder feststemte til å overlate oppskytingen til en person som er edru og som kan ta ansvar for at sikkerheten blir ivaretatt.

– Folk som ikke har peiling og som veiver rundt med raketter, er en fare både for seg selv og omgivelsene.

– Unngå det marerittet jeg opplevde. Jeg unner ingen å få svidd av øyne, deler av ansikt eller andre kroppsdeler, sier 30-åringen, som tross dramaet slapp unna uten varige men.