Bergen lufthavn Flesland ble stengt i nesten to timer etter at en PC gjorde utslag på skanner i sikkerhetskontrollen mandag morgen.

Mandag morgen ble sikkerhetskontrollen stengt på Flesland etter at det ble funnet en mistenkelig gjenstand i sikkerhetskontrollen.

BT fikk melding om hendelsen klokken 06.40 fra reisende på Flesland. Politiet ankom flyplassen klokken 07.00, ifølge BTs journalist på stedet.

Mistenkelig innhold i PC

– En polsk statsborger hadde bagasje og sendte den gjennom sikkerhetskontrollen. Det slo ut på organisk materiale på en PC som ble kontrollert, sier Frode Kolltveit, operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Klokken 08.24 ble sikkerhetskontrollen åpnet igjen.

Politiet tok med seg den polske statsborgeren og PC-en til Forsvarets område på Flesland.

– Vi har vært i kontakt med bombegruppen og har bestemt at det ikke er grunn til å holde flyplassen ytterligere stengt, sier Kolltveit.

Fortsatt forsinkelser

Klokken 11.00 viser webkameraet i avgangshallen at køene har løst seg opp, men det er fortsatt forsinkelser i flytrafikken.

Fire flyginger ble kansellert i morgentimene, og flere flyavganger er blitt utsatt, mens andre fly har tatt av uten mange av passasjerene som skulle vært med.

– Alle sikkerhetsslusene er nå åpnet igjen, men det vil nok fortsatt være en del forsinkelser i 3–4 timer til. Vi regner med at trafikken vil gå som normalt fra i ettermiddag av, sier Øystein Skaar, operativ sjef i Avinor på Flesland til BT rett før klokken 10.

– Hvorfor ble ikke hele flyplassen evakuert dersom gjenstanden ble ansett som mistenkelig?

– Politiet vurderer hvor stort område som skal sperres av ut fra gjenstandens størrelse. Dersom det hadde vært snakk om et større objekt, som en koffert, ville muligens et større område blitt sperret av. Det ble ikke ansett som nødvendig denne gang, sier Skaar.

Må litt til

For at organisk materiale skal gi utslag på skanneren i sikkerhetskontrollen, må det være litt størrelse på materialet. Hvis du for eksempel har et eple i bagen din, vil det være tydelig at det er organisk materiale. Men ikke for eksempel litt matsøl på tastaturet på en PC, ifølge Skaar.

Sikkerhet til personalet

Og ifølge Skaar var det ikke bare å fjerne PC-en, og så la trafikken gjennom slusene gå som vanlig.

– Her tenker vi på sikkerheten til personalet, og sikkerhetsvaktene spesielt, sier Skaar.

Ingvild Rugland

Reagerer på manglende informasjon

Flere passasjerer reagerte på manglende informasjon fra Avinor om hva som foregikk i morgentimene.

– Jeg kom til flyplassen 06.25, og dette skjedde klokken 06.40. Først klokken 08.11 kom det informasjon på lydanlegget i innsjekkingshallen om hva som foregår. Og det de sier da, har vi allerede lest i mediene, sier Terje Marthinussen.

Han skulle reist til Stavanger klokken 07.00. Flyet har forlatt Bergen uten ham.

– Det jeg reagerer mest på, er at er at det ikke virker å være noen kommunikasjon mellom de ulike involverte etatene. Jeg forsøkte å ringe lederen for sikkerhet i Avinor, han ante ingenting om denne hendelsen. Handlingselskapene og flyselskapene vet heller ikke noe om hva som skjer, de kunne lett ha informert passasjerene per SMS eller i skrankene dersom de fikk informasjon fra Avinor og politiet, sier Marthinussen.

– Politiet har kontrollen

Øystein Skaar var ikke selv til stede i avgangshallen mandag morgen, og kan ikke uttale seg om informasjon de reisende mottok. Han sier likevel at grunnen til at Avinor ikke kunne gå ut med informasjon til passasjerene tidligere, var at det var en politioperasjon.

– I en slik situasjon som oppsto i dag er det politiet som overtar kontrollen, og da kan ikke vi uttale oss utover at det er en uavklart situasjon. Vi var derimot tidlig ute i media med den informasjonen vi hadde, sier Skaar.