TRAILERAKTIVITET: Huseier Paal Christian Mowinckel i Kanalveien 51 mener bybaneplanene vil gjøre det umulig for lastebiler og vogntog å kjøre i området. – Det kan få store konsekvenser hvis ikke planene justeres. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Frykter bybaneplaner setter 120 jobber i fare

Huseier mener bybaneplanen for Kanalveien må endres for at bedriftene Bertel O. Steen og BaRe Bergen skal overleve.