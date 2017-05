I AVHØR: En mann i 30-årene ble avhørt søndag på politihuset for påståtte overgrep mot to barn. FOTO: Helge Sunde

Fremstilles for varetektsfengsling – siktet for overgrep mot barn

En mann i midten av 30-årene ble avhørt søndag, siktet for seksuell handling mot to små barn. Han fremstilles for varetektsfengsling mandag.