Det er foreløpig ingen avklaring på hvilke skoler som skal legges ned. Politikerne vil ha mer tid for å bestemme hvilke skoler som skal legges ned.

Det ble ingen klarhet i hvordan ny skolestruktur i Hordaland skal se ut, da politikerne møttes torsdag.

Fylkesrådmannen har foreslått å legge ned eller erstatte tolv skoler. (Se faktaboks.) Grunnen er at det er for mange skoleplasser i Hordaland, sammenlignet med hvor mange elever det er.

Fakta: Disse skolene er foreslått nedlagt I forslaget til ny skolebruksplan er dette skolene som er foreslått nedlagt. Hjeltnes vgs. skal avvikles neste år. Tilbudet blir flyttet til Voss.

skal avvikles neste år. Tilbudet blir flyttet til Voss. Austrheim vgs. skal avvikles i 2020.

skal avvikles i 2020. Rubbestadneset vgs. skal avvikles i 2022.

skal avvikles i 2022. Fitjar vgs. skal avvikles når ny/rehabilitert skole på Stord står klar.

skal avvikles når ny/rehabilitert skole på Stord står klar. Sotra vgs., avdeling Sund skal avvikles i 2024 og erstattes av ny skole på Straume.

skal avvikles i 2024 og erstattes av ny skole på Straume. Bergen Maritime vgs. skal avvikles i 2020 og tilbudet skal flyttes til Laksevåg vgs . Der skal studespesialiserende bli lagt ned fra 2018. Alternativt forslag: Olsvikåsen vgs. blir lagt ned.

skal avvikles i 2020 og tilbudet skal flyttes til . Der skal studespesialiserende bli lagt ned fra 2018. Alternativt forslag: blir lagt ned. Arna og Garnes vgs. skal avvikles i 2027 og erstattes av den nye Arna vgs.

skal avvikles i 2027 og erstattes av den nye Arna vgs. Norheimsund vgs. og Øystese gymnas skal avvikles i 2026 og erstattes av ny skole i Kvam.

skal avvikles i 2026 og erstattes av ny skole i Kvam. Etne vgs. skal avvikles neste år. Skoletilbudet skal samordnes med tilbudet i Ølen, med Rogaland fylkeskommune som skuleeier.

Torsdag formiddag var politikerne i opplæringsutvalget i Hordaland fylkeskommune samlet for å diskutere saken. Dette er det første møtet der politikerne skal diskutere saken. Endelig avgjørelse skal først tas 4.-5. oktober.

Det eneste som er helt klart, er at partiene vil fortsette forhandlingene frem mot det møtet.

Ingen av partiene var klare til å konkludere, men samlet seg i to leire.

Vil starte fra begynnelsen igjen

Opposisjonspartiene Rødt, Høyre, Frp, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og SV samlet seg. De vil legge dagens skolestruktur til grunn, og forhandle ut fra det. De vil ha en tydelig distriktsprofil.

Dermed forkaster de fylkesrådmannens forslag om hvilke skoler som skal legges ned, og starter fra begynnelsen.

Dette betyr imidlertid ikke at partiene ikke vil legge ned skoler. Partiene understreker at de skal forsøke å spare like mye penger som fylkesrådmannen har bedt politikerne om.

Møter på bakrommet

På møtet torsdag forsvant den styrende koalisjonen med Arbeiderpartiet, KrF og Senterpartiet på et eget gruppemøte sammen med SV. Den styrende koalisjonen er avhengig av støtte fra et ekstra parti, for å få flertall for sitt syn.

Det fikk de ikke. SV bestemte seg etter hvert for å heller gå til en samlet opposisjon, og åpne for videre forhandlinger.

Koalisjonen ønsket å legge fylkesrådmannens forslag til grunn, men sende ballen tilbake og be ham skaffe mer informasjon om situasjonen for Austrheim og Fitjar videregående skoler, samt skolesituasjonen på Bømlo. Deretter ville de fortsette forhandlingene.

Dette var ikke godt nok for SV.

– Noen skoler er så viktige for oss at det kan vi ikke forhandle om. Det ville vi få frem i dag. Å «se på» er ikke det samme som å bevare, sier SV-politiker Daniel Charles Hextall.

Ørjan Deisz

– Vil legge ned så få skoler som mulig

KrFs Tor André Ljosland kritiserer opposisjonen for å ikke være villige til å ta den økonomiske situasjonen inn over seg.

– De har ennå ikke pekt på en eneste skole de vil legge ned, sier han.

SVs Hextall mener imidlertid det er snakk om to ulike måter å tenke på:

– Vi i opposisjonen vil legge ned så få skoler som mulig, og legger det til grunn. Koallisjonen vil legge fylkesrådmannen sitt forslag til grunn. Det finnes andre måter å spare penger på, enn å legge ned skoler, sier Hextall.

KrF og Senterpartiet står mot Arbeiderpartiet

KrFs Ljosland sier at det er vanskelig å komme til enighet, også innad i den styrende koalisjonen. KrF og Senterpartiet er stort sett enige, men de to partiene har ennå ikke klart å bli enige med Arbeiderpartiet.

Ljosland sier KrF ønsker å spare både Austrheim og Fitjar videregående skoler. De ønsker også å forsøke å spare studiespesialiserende fag på Laksevåg videregående skole, uten å legge ned Olsvikåsen.

– Vi ønsker å spørre administrasjonen om vi ikke heller kan redusere nybyggene på Askøy og Sotra, sier han.

På Bømlo ønsker KrF å bare ha en skole, men å beholde minst ett av yrkesfagene fra Rubbestadnes videregående skole.

Ljosland er positiv med tanke på at KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal bli enige, og at de tre partiene skal finne sammen med minst et annet parti og få flertall i fylkestinget.

– Jeg tror ikke vi står langt fra hverandre egentlig. Hvert parti har sine kjepphester, men mange av de er sammenfallende, sier han.

Mange protester

Saken om skolenedleggelser er en betent sak, og har vakt stort engasjement i mange lokalsamfunn. I Nordhordland har mange protestert på forslaget om å legge ned Austrheim, fordi det vil føre til så lange reisetid at flere unge må flytte ut.

På Bømlo protesterer næringslivet mot at det som er kåret til Norges beste skole er foreslått nedlagt. De er villige til å legge 300 millioner kroner på bordet for å skaffe nytt skolebygg, dersom Bømlo får beholde skoletilbudet.

I Bergen er studiespesialiserende fag ved Laksevåg videregående foreslått nedlagt, mindre enn ett år etter at politikerne vedtok å beholde skolen som en kombinert yrkesfaglig og studieforberedende skole. Etter protester kom fylkesrådmannen med et alternativt forslag om å legge ned Olsvikåsen videregående skole i stedet. Også den ligger i Bergen vest og har studiespesialisering.

Vil ikke ombestemme seg igjen

Etter at flere skoler opplever å bli foreslått nedlagt igjen og igjen, ønsker partiene denne gangen å komme til et bredest mulig flertall for ny skolebruksplan. Håpet er at dette skal gjøre det vanskeligere å ta omkamper om de samme skolene i fremtiden.

– Eksempelet vi nå ser for Laksevåg videregående er ikke bra. Mange der senket nok skuldrene i fjor, og nå er de nedleggingstruet igjen. Det er ikke en god måte å gjøre dette på, sier SVs Daniel Charles Hextall.