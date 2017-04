Onsdag ettermiddag fikk beboerne i Fløen vite fremtiden til husene sine.

Det handler om Bybanens trasé fra sentrum til Haukeland sykehus. Gjennom Fløen har man to forskjellige trasévalg.

Det nordligste alternativet, nærmest sentrum, går gjennom tunnel og under bebyggelsen.

Det sørligste alternativet, går gjennom kulvert og vil medføre at tolv boligbygg må rives i tillegg til at parsellhagen må midlertidig fjernes.

Beboerne har gitt klart uttrykk for sin motstand mot det sørlige alternativet, og ar fremmet flere alternative forslag. Kommunen på sin side har gjort flere grunnundersøkelser i området for å vurdere om det finnes alternativ.

Vil ha sørlig

Onsdag ga fagfolkene i kommunen beskjed om at de ønsker å gå videre med den sørlige traseen. Det er anbefalingen de nå sender videre til bystyrepolitikerne som skal fatte endelig vedtak i saken.

Bergen kommune

Prosjektleder for Bybanen i Bergen kommune, Solveig Mathiesen, sier dette alternativet er det som er mest teknisk avklart. Det innebærer at de graver en åpen kulvert gjennom området. Konsekvensen av det er som følger:

Bygg med tolv boenheter må rives. Nye boliger kan bygges etter at Bybanen er kommet på plass.

Parsellhagen må graves opp. Kan tilbakeføres.

Det må gjennomføres arkeologisk utgravning.

Anders Haga

Har vurdert

Mathiesen sier de har vurdert alternativene grundig. Det har vært supplerende grunnundersøkelser for den nordlige traseen som viser at det er masse løsmasser og mangel på fast fjell i området. Det kan få store konsekvenser for terrenget og boligene i området.

De har også vurdert alternative byggemetoder med forsterkning av grunnen. Men dette gir en risiko for setningsskader.

I møtet trekkes det frem vurderinger fra de antikvariske myndighetene. Både Byantikvaren og fylkeskonservatoren har påpekt at dersom man velger det nordlige alternativet, med tunnel, så vil dette få store konsekvenser for kulturminnene i området. Her ligger nemlig restene av gamle Alrekstad. Ikke alle var enige i dette på møtet.

En av beboerne, Hans Ebbing, påpeker at det er en tunnel i området fra før.

– Dette argumentet er utrolig søkt. Det er rett og slett ikke troverdig, sier han.

Andre alternativer

Blant de fremmøtte beboerne var Astrid Sårnes. Hun reagerte sterkt på det bare var disse alternativene som er vurdert. En rekke beboere har pekt på at det ligger en jernbanetunnel nedenfor området i dag, Kronstadtunnelen. De har vært i møter med både hordalandsbenken på Stortinget og Bergen næringsråd, og ifølge Sårnes er alle disse undrende til kommunens trasévalg.

– Hvorfor er ikke denne nevnt? Bruker man den vil alle husene bevares, parsellhagen bevares og traseen kommer ikke i konflikt med andre områder.

Prosjektleder Mathiesens svar var at disse tingene ville komme frem når alle dokumentene i saken blir kjent til uken. Temaet for dette informasjonsmøtet skulle bare være hvilken trasé de hadde valgt.

På møtet fikk beboerne også informasjon om hvilken ertstaning de vil få ved flytting eller tilpasning av ny bolig.