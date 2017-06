42-åringen som ble funnet forslått og nedkjølt i Sørfjorden søndag, er nå siktet for å ha kjørt i påvirket tilstand.

Det var tidlig søndag morgen at vitner hørte rop fra sjøen. Det ble iverksatt en større redningsaksjon. Ved 05.30-tiden ble mannen funnet og fraktet til sykehuset i Odda.

Dykkere og helikopter

– Det er tatt blodprøver av 42-åringen. Han er nå siktet for å ha kjørt vannscooter i påvirket tilstand, sier politioverbetjent Per Helge Sekse ved Hardanger lensmannsdistrikt.

Dykkere, båter og helikopter ble satt inn i søket som fortsatte en stund etter at mannen var bragt til land.

Mannen kunne ikke gjøre rede for om han var alene da han ble funnet ved Velure, tvers over fjorden for der han kjørte på land.

– Redningsvesten reddet liv

– Mannen kjørte på et nes ved Lofthus. Like før 07 søndag fant politiet den ødelagte vannscooteren, nesten to kilometer unna der mannen ble funnet. Han drev med strømmen, sier Sekse.

Tilstanden for 42-åringen skal være stabil.

– Vi mener at bruken av redningsvest var det som reddet livet hans, sier Sekse.

Han sier at bruken av vannscootere øker på i Hardanger.

– Vi har ikke hatt tilsvarende hendelser her i fjordene, men nå har ikke sommeren helt kommet hit.

Mye hasardiøs kjøring

Sjef for politiets båttjeneste i Hordaland, Hans-Eirik Thue, sier at man i fjordene rundt Bergen opplever at det foregår mye hasardiøs kjøring med vannscootere.

– Disse scooterne er ikke farlige i seg selv. Det er førerne som er farlige. Vi ser eksempelvis 16 år gamle førere som får 260–300 hk mellom beina. Da kommer det noen uheldige utslag. Tendensen til mer bruk og en del villmannskjøring øker, sier Thue.