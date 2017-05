– Vi får aldri tilbake vår skatt, men hvis hans historie kan påvirke de som bestemmer i landet, er det i hvert fall godt, sier Anita Barmen-Fløi­sand.

Det har gått ett år siden familien i Øygarden mistet sønnen Jonathan (5). I 2014 fikk han diagnosen Nevroblastom, en alvorlig form for barnekreft som startet i mageregionen, spredte seg til skjelettet og til slutt hjernen. Han ble innlagt og fikk behandling i halvannet år, før legene ga foreldrene den tunge beskjeden.

– Det var ikke mer å gjøre. De hadde prøvd alt. Medisinskapet var tomt. Det var forferdelig, både for oss og legene som gjorde alt de kunne, forteller faren, Roar Barmen-Fløi­sand.

Forsker mindre enn nabolandene

Samtidig som sønnen fikk behandling, kom en rapport fra en utredningsgruppe bestående av barnekreftleger, sykepleiere og brukere. Den konkluderte med at vi i Norge ligger langt etter de nordiske landene når det gjelder bidrag til forskning på barnekreft og hvor høyt det er prioritert. Det var tungt å lese for familien.

– Disse barna er avhengige av avansert behandling. For mange barn med kreft finnes ennå ikke den riktige behandlingen, den må forskes frem. Du blir opprørt når du hører at Norge bidrar så lite, selv om vi har så mye. Da burde dette være høyere prioritert, sier moren, Anita Barmen-Fløisand.

Fred lvar Utsi Klemetsen

Samtidig kunne de ikke tenke «hva hvis» når de sto midt oppi sykdommen.

– Det går ikke an å tenke på. På et punkt må du legge det fra deg, fordi det er for vanskelig å forholde seg til, sier faren.

Øker innsatsen for barnekreftforskning

Engasjementet for barnekreft førte til at de for en stund tilbake møtte Pål Kårbø, Fylkesleder for Hordaland KrF. Gjennom sønnens minnefond, ønsker familien å bidra til økt forskning på barnekreft.

Denne helgen fikk Kårbø med seg landsmøtet til å øke innsatsen på kreftforskning og kreftbehandling for barn og ungdom. Partiet vil nå kjempe for å «styrke innsatsen på forskning, behandling og oppfølging av barnekreft». Han forteller at familien Barmen-Fløisand har vært med på å utforme programforslaget.

– Jeg har fått god kontakt med foreldrene til Jonathan den siste tiden. Det har vært sterkt å høre alt de har vært gjennom, og det berører meg at de jobber så mye for å gjøre det bedre for andre familier som kommer i samme situasjon, sier Kårbø.

– Må prioriteres for å lykkes

Barnekreft er i dag den vanligste dødsårsaken blant barn og ungdom i den vestlige verden. Rundt 200 barn blir rammet av kreft hvert år bare i Norge. Til tross for gode behandlingsresultater, dør likevel én av fem blant disse barna.

– Det som er viktig er at det øremerkes midler til barnekreftforskning. Noen typer kreft rammer bare barn, for eksempel Nevroblastom. Da nytter det ikke å tenke at barn er små voksne, og at generell forskning på kreft dekker behovet også for barnekreftforskning. Vår historie er et eksempel på konsekvensene dersom forskningen ikke prioriteres eller lykkes, og den kan bare lykkes dersom man har vilje til å prioritere dette, sier faren.

Helsepolitisk talsperson i KrF, Olaug Bollestad, sier det snakkes for lite om barnekreft i dag.

– Det er nok mye fordi det er færre barn som rammes enn voksne. For dem som rammes, er dette utrolig krevende.

Helsepolitikeren og nestlederen i KrF er glad for programfestingen av denne styrkingen.

– Det blir en sak vi skal ta med inn i regjeringsforhandlinger til høsten.

– En gutt som bare ville alle vel

I stuen i Øygarden henger sønnens Brann-drakt fra da han var maskot på Stadion. Hans store drøm var å bli Brann-spiller, og før han døde fikk han treffe sitt store idol, Jonas Grønner.

Sorgen tar stor plass i familiens liv, og det vil den nok alltid gjøre. Noen ganger føles det som om de mistet 5-åringen i går, forteller de. Med to jenter, har de likevel mye å glede seg over, noe de er tydelige på.

– Midt oppi egen sorg og svakhet, så skaper kampen mot barnekreft et engasjement hos oss. Det er tungt å snakke om og jobbe for dette, men det er en pris vi er villige til å betale, hvis det kan gi resultater. Det er også i Jonathans ånd. Han var en gutt som bare ville alle vel, sier faren.

– En omsorg som skaper oppmerksomhet

Mor Anita har tro på endring. Hun har merket at det har blitt mer snakk om barnekreft det siste året. Hun ser flere saker i medier, og Facebook-aksjonen som gikk landet rundt, rørte henne.

Fred lvar Utsi Klemetsen

– Det har vært utrolig fint å se den viljen som har vært, både fra privatpersoner og bedrifter. Det har vært en omsorg som skaper oppmerksomhet rundt temaet. Når politikerne sier de skal jobbe for dette,har vi en forventning om at de gjør det, sier hun.

Faren skulle ønske ingen familier må oppleve det samme som dem.

– Jeg håper det i fremtiden er slik at alle barn som får kreft blir friske. Det er kanskje et stort mål, men man kan i alle fall ikke nå det uten at det satses skikkelig på barnekreftforskning.