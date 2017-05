Ingenting tyder på at Akasia-streiken løser seg med det første. Barnehageforeldre i Bergen har funnet en kreativ løsning på problemene.

– Dette er kanskje ikke et godt alternativ, men det er i alle fall en nødløsning, forteller Karl Trygve Druckrey-Fiskaaen.

Han er én av flere foreldre som har stilt opp som barnepasser i Skjold menighetsbarnehage torsdag. Mange barn og småbarnsforeldre har nemlig fått hverdagen snudd på hodet av den pågående streiken blant ansatte i Akasia-konsernet. Med totalt åtte stengte barnehager, sliter mange med å kombinere jobb og barnepass.

Ved to barnehager i Bergen har foreldrene selv tatt grep. Nå stiller de på dugnad for å passe hverandres barn. Barnehagelokalene får de låne av Akasia.

Låner Akasia-lokalene

– Bygningene står jo der. Da synes vi det var greit å låne dem ut til foreldrene. Vi har ikke noe med selve barnepasset å gjøre, men har fullt personell på renhold og teknisk drift. I tillegg har vi hatt en HMS-gjennomgang med foreldrene, sier eiendomssjef Paul Marhaug i Akasia.

Foreldrene organiserer arbeidet i en lukket gruppe på Facebook. Det nye tiltaket er et etterlengtet pusterom for mange som har tatt ut både ferie og ulønnet permisjon for å være hjemme med barna de siste ukene.

– Vi har ikke familie i byen som kan passe. Det har løst seg på et vis med fleksible jobber den første tiden, men vi så at det kunne bli veldig vanskelig i lengden, forteller Ingrid Hjelle.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Barna går på veggene hjemme

Fagforeningene som er involvert i konflikten forteller at de er klar over den kreative løsningen. De ser foreløpig ikke på dette som et problem, så lenge Akasia tar ansvaret for sikkerheten i barnehagene.

– Det faglige tilbudet er jo fremdeles borte. Dette er en løsning som hjelper foreldrene, men det er ikke i nærheten av det tilbudet de barnehageansatte kan gi, sier forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Torsdag var første dag nødløsningen ble prøvd ut i Skjold menighetsbarnehage.

– Barna går på veggene når de må være hjemme. For dem er det mye bedre å være her, men vi foreldre har ikke greie på det pedagogiske. I dag har vi latt barna leke og sørget for at de får i seg mat. Vanligvis har de jo stramme rutiner og et pedagogisk opplegg som vi ikke kan tilby dem, sier Druckrey-Fiskaaen.

Fakta: Disse Akasia-barnehagene er rammet Helt stengt: Neshaugane barnehage

Skjold menighetsbarnehage

Sædalen barnehage

Nygård menighetsbarnehage

Arna kyrkjelyd barnehage

Fana barnehage

Litlafjell barnehage

Solahagen barnehage Tilsynsordning (begrenset åpningstid): Skranesvingen barnehage

Sandviken menighetsbarnehage

Nykirken barnehage

Søreide menighetsbarnehage

Paradis barnehage

Råtun barnehage

– Som en lang barnebursdag

Også i Akasia Sædalen barnehage har foreldrene tatt initiativ til barnepass i barnehagelokalene. Første dagen ble 13 barn passet på av tre foreldre.

– Det fungerte rimelig bra. Ingen av oss har erfaring fra tidligere med å jobbe i barnehage, så vi skjønte fort at vi må innføre litt strammere rutiner. Det føltes som om vi arrangerte en lang barnebursdag, forteller Elisabeth Løkkebø.

I Sædalen blir tilbudet gitt til barn som er 2,5 år eller eldre, og foreldrene som er med på ordningen tar én vakt i uken hver.

– Vi planlegger å fortsette med dette frem til sommeren. Men vi frykter at streiken fortsetter etter sommerferien. Dette er jo bare et begrenset tilbud, sier hun.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

1200 barn rammet

Streiken i Akasia ble trappet ytterligere opp torsdag denne uken. Nå er totalt 280 medlemmer i Fagforbundet, Lederne, Utdanningsforbundet og Delta i streik. 160 av disse er barnehageansatte, mens resten er ansatt i andre virksomheter i Akasia-konsernet.

Til sammen er åtte Akasia-barnehager helt stengt, mens seks andre har begrenset åpningstid.

Kun seks av totalt 20 Akasia-barnehager har et fullverdig barnehagetilbud, og ifølge firmaet er rundt 1200 barn rammet av streiken.

Håper partene snakker sammen

Foreldrene i Skjold menighetsbarnehage ønsker ikke å ta parti i den pågående konflikten. Likevel merker de streiken såpass på kroppen at de håper partene i det minste begynner å snakke sammen snart.

– De barnehageansatte gjør en veldig viktig jobb. Og barnehagene er ikke kjent for å ha de beste lønningene. Da synes jeg ikke at dette er området hvor man skal presse på vilkårene. Har man ikke en veldig god inntekt, så bør man i alle fall få en god pensjon. Min oppfordring er uansett at partene begynner å forhandle igjen, sier Druckrey-Fiskaaen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Ingen løsning i vente

Partene har ikke hatt kontakt siden meglingen havarerte natt til 5. mai.

– Vi er villige til å snakke når som helst, men det er tydeligvis ikke noen vilje fra deres side til å diskutere de store spørsmålene om lønn og pensjon, forteller forhandlingsleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Spekter, som representerer Akasia, sier de tar opptrappingen av streiken til etterretning og at de har medfølelse med familiene som får problemer.

– Vi er også interessert i å forhandle. Om motparten har ideer til løsning vil vi gjerne høre fra dem. Vi jobber også for å se om vi kan finne nye løsninger fra vår side, sier kommunikasjonssjef i Spekter, Ingvild Dahl Dørnes.

Det er foreløpig ikke planlagt nye opptrappinger av streiken, men fagforeningene sier de vurderer dette fortløpende.