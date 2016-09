– Vi vil ha forsikringer om at det er trygt å ferdes her, sier Marianne Monsen i FAU ved Liljevatnet skule.

Foreldre har reagert på arbeidet Statens vegvesen driver langs riksvei 555 like ved Sartor storsenter. I går anmeldte de saken til politiet.

Vil ha møte

– Vi er redde for barna våre, og ønsker oss et møte med vegvesenet. Vi vil ha skriftlig dokumentasjon på at det er forsvarlig å la skolebarn passere så tett inntil det vi oppfatter som et farlig veiarbeidsområde, sier Monsen.

Ståloverbygg

Nils Larsson har en en datter som hver dag passerer anleggsområdet.

– Jeg har anmeldt forholdet til lensmannskontoret. Jeg kjører daglig forbi disse arbeidene, og syns vegmyndighetene har tatt for lett på sikringen her. Hvorfor har man ikke satt opp gangveier med ståloverbygg slik man gjerne gjør andre steder? spør Larsson.

Skolebuss

Han sier at det burde vært satt opp skolebuss for dem som må gå denne veien til skolen.

– Like ved pågår det mer veiarbeid. Der er vi vitne til at lastebiler rygger ut i veien. Det har vært flere farlige episoder. Her går også ungene våre forbi.

Brev fra skolen

Rektor Ingunn Bente Lie ved Liljevatnet skule er kjent med arbeidene.

– Det ble sendt ut et skriv om at disse arbeidene skulle utføres. Dette ble gjort i samarbeid med entreprenøren, og det ble forsikret om at skoleveien skulle være trygg på tross av arbeidene.

Lie sier at hun har registrert artikkelen om arbeidene på skoleveien, og at det selvfølgelig må gjøres noe om det er så farlig som det blir påstått.

– Dersom det skulle bli aktuelt med skolebuss, er det noe skolekontoret må ta stilling til, sier rektoren.

– Tar saken på alvor

Byggeleder Camilla Bakervik i Statens vegvesen sier at man nå opererer med vaktmann som kontinuerlig er til stede på anleggsplassen.

– Vi tar politianmeldelsen på alvor, og vil nå ta en runde med skole og foreldre. Vi har gjort en risikovurdering, men lytter selvfølgelig til publikum, sie Bakervik.

Etterforskningsleder Svenn Erik Midthjell ved Sotra og Øygarden lensmannskontor bekrefter at politiet har mottatt anmeldelsen.