Det kan straffe seg å undervurdere Donald Trump. Dan Takle måtte gå til fots fra Bergen til Voss.

En sliten mann sitter på venterommet på jernbanestasjonen på Voss. Han har sparket av seg de våte joggeskoene, skifter til tørre klær og graver i sekken etter noe å spise.

Inn døren stormer 14 år gamle Mikael Takle og gliser fra øre til øre. – Hvordan var turen?

– Mye vann og snøslaps langs veien. Jeg er sliten, svarer faren Dan.

Avskrev Trump

Det er et tapt veddemål fra i fjor, da presidentvalgkampen i USA var i sin spede begynnelse og Donald Trump utfordret Hillary Clinton, som er årsaken til at han sitter her med vonde bein.

Dan Takle trodde, som de fleste andre nordmenn med interesse for amerikansk politikk, at Donald Trump var sjanseløs. Læreren på Slåtthaugen ungdomsskole inngikk veddemål med sønnen Mikael: Om Donald Trump vant, skulle han gå til fots fra Bergen til Voss.

EINAR AARRE

– Jeg hadde sett en statistisk analyse på nett om at det var størst sjanse for at Trump vant. Jeg trodde på den, kommenterer Mikael Takle. Han sympatisere ikke selv med Trump, men var skråsikker på at han ville slå Clinton.

Og nå i påskeuken var tiden inne for å gjøre opp etter veddemålet.

To etapper

Gåturen ble tilbakelagt i to etapper. Første dag fra Bergen til Dale i Vaksdal. Deretter fra Dale, over Hamlagrø, og til Voss.

– Jeg gikk for det meste langs hovedveien E16. Første dag gikk greit. Men dag to var tung, sier Takle.

Etter å ha overnattet i Dale gikk han opp de bratte svingene til Bergsdalen, og fulgte fylkesvei 314 over Hamlagrø og ned til Bulken, før han trasket de siste kilometerne langs E 16 inn til Voss sentrum.

– Etappen var tøff rent mentalt. Det gikk så langsomt og skiltingen er dårlig. Jeg visste aldri hvor langt jeg var kommet og hvor mange kilometer det var igjen. Det var skikkelig slitsomt, sier han.

Fra benken på jernbanestasjonen på Voss får sønnen Mikael en tydelig melding fra faren:

– Det blir ingen flere veddemål med deg!