– Julaften er en familiehøytid der barna skal være i fokus. Da er det ikke nødvendig med salg av alkohol i butikk, sier fungerende byråde for helse- og omsorg.

– Er Bergen virkelig blitt så KrF at vi ikke får selge alkohol på julaften? sier butikksjef på Extra Nygårdsgaten, Christer Pedersen, spøkefullt.

2016 er det første året med Bergen kommunes nye skjenkeregler. Nytt av året er blant annet at butikkene i kommunen ikke lenger får lov å selge alkoholholdig drikke på julaften. På påske-, pinse- og nyttårsaften, derimot, er dette helt i orden.

– Så lenge jeg kan huske har vi hatt lov til å selge øl på julaften. Jeg ble rett og slett litt overrasket da jeg ringte skjenkekontoret for å høre om dette virkelig var sant, sier Pedersen.

Butikksjefen har jobbet i dagligvarebransjen i over 20 år, og sier han aldri har opplevd noe lignende.

– For oss, som primært er en studentbutikk, har ikke dette så mye å si for salgstallene. Men jeg vil tro at for butikkene utenfor sentrum har dette litt å si. Og ikke minst for kundene, sier Pedersen.

200.000 barn gruer seg til jul

De nye skjenkereglene ble vedtatt med bredt flertall i bystyret i mai og trådte i kraft juli 2016.

– Vi ønsket å harmonisere salg av alkohol i butikk med endringene Stortinget gjorde for Vinmonopolet i 2014. Reglene kom som en forlengelse av endringen i alkoholloven i 2014, da Vinmonopolet fikk lov til å holde åpent for salg på blant annet nyttårsaften, påskeaften og valgdagen, men ikke julaften.

Det sier Vigdis Anita Gåskjenn (KrF) som er vikar for helse- og omsorgsbyråd Rebekka Ljosland.

Hun understreker at kun ti prosent av den norske befolkning synes det er viktig at Vinmonopolet har åpent på julaften.

– Nesten 200.000 barn i Norge gruer seg til jul på grunn av foreldrenes alkoholbruk. Derfor synes vi skjenkereglementet til Bergen er et godt grep for å skjerme de aller svakeste, sier Gåskjenn.

– Ikke nødvendig

Bergen kommune er etter det BT kjenner til en av få kommunee der reglene for salgs-, skjenke- og åpningstidene for alkohol inkluderer forbud mot alkoholsalg i butikk på julaften.

– Fra mange hold uttrykkes det at julaften står i særstilling som familiehøytid der barna skal være i fokus. Da mener vi det ikke er nødvendig med salg av alkohol i butikk denne dagen, sier Gåskjenn.

– Folk må gjerne nyte alkohol på julaften, men må planlegge alkohol-innkjøpet til senest lille julaften. Vi tror at med å stenge ølsalget på julaften, kan vi ivareta de mest sårbare.

Gåskjenn håper butikkene er flinke til å informere kundene sine, slik at ingen blir overrasket på julaften.

– Forslaget kom fra byrådet og fikk bredt flertall i bystyret da nytt skjenkereglement ble vedtatt i juni i år. Reglene varer frem til 2020.