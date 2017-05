– Vi kommer oss ikke inn i dag. Det er for farlig, sier brannvesenets innsatsleder Frank Åstveit om det mest brannskadede huset.

I 7-tiden søndag morgen drev brannvesenet fortsatt etterslukking i Sydnesgaten 35 – huset som ble hardest skadd i storbrannen.

– Trappene er brent ned, det er varmt, og gulv, tak og bjelkelag er ustabilt. Det går ikke an å gå inn der nå, sier innsatsleder Frank Åstveit i Bergen brannvesen.

Eystein Røssum

Han var med under hele storinnsatsen natt til søndag.

– Da vi kom frem, var det overtent mellom de to husene og i nr. 35, sier Åstveit.

Trappene brant ned

Brannvesenet gikk likevel inn i huset som brant mest med røykdykkere.

– Men vi måtte etter hvert trekke oss ut, fordi trappene begynte å brenne ned, sier innsatslederen.

Han takker vindstille vær, godt med vann og utstyr og ikke minst dyktige kolleger for at ikke brannen fikk spre seg.

Eystein Røssum

– De har gjort en god jobb. Vi har hatt 30 brannfolk fra Bergen i innsats her, og fem fra Askøy, sier innsatslederen.

En snorkelbil og to brannbiler med lift ble brukt for å komme til med slangene. To vanntankbiler fra vann fra det offentlige vannettet ble brukt til slukkingen.

Nøstegaten stengt

Ingen var søndag morgen meldt savnet etter brannen, og Sydnesgaten 33 var i morgentimene gjennomgått og klarert. I nr. 35 har brannvesenet ennå ikke oversikt, og Åstveit tror heller ikke at de eller politiet kommer seg inn der i dag.

– Men vi håper at alle var kommet seg ut. Vi har ikke grunn til å tro noe annet, sier Åstveit.

Han karakteriserer Sydnesgaten 35 som totalskadet. Nr. 33 har store vannskader, og brannskader i inngangspartiet.

Nøstegaten, som går på nedsiden av brannstedet, var i morgentimene stengt for all trafikk.

– Den vil være stengt deler av dagen. Og fortauet vil bli stengt helt til noen får plukket ned taket i nr. 35. Det er rasfarlig slik det står nå, sier Åstveit.