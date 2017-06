– Folk bør heller ikke drikke kokt vann, sier administrerende direktør Geir Bergflødt i Austevoll Vatn og Avløp SA.

2300 kunder er rammet av problemene i Austevoll kommune.

– Vi hadde driftsforstyrrelser i renseanlegget vårt i går. Det er en viss fare for at det kan ha kommet bakterielt vann inn i anlegget. Dermed valgte vi å gå ut med melding til innbyggerne, sier Bergflødt.

Vanntårn tappet ned

Han sier at vannreservoarene i Austevoll er myrete og at renseprosessen er relativt komplisert.

– Vann hentes fra Matvikvatnet og Kvednavatnet. Renseanlegget ligger ved Kolbeinsvik. Austevoll er helt flatt, så vi opererer med vanntårn. Disse blir nå tappet ned, sier direktøren.

Han sier at prøver er sendt til Bergen for analyse.

Roar Christiansen (arkiv)

– Tar ingen sjanser

– Normalt får vi svar innen 24 timer, men disse prøvene vil vi gjerne ha svar på så raskt som mulig. Vi håper det bare tar noen timer. Vi gjør dette for å være sikre. Jeg har selv drukket vann i morges. Det er liten sjans for at noe er galt, men vi tar ingen sjanser, sier Bergflødt.

Mannskaper har i går kveld og hele natt jobbet for å sikre vannkvaliteten.

– Når prøver er analysert, vil vi straks gi innbyggerne varsel om hvordan de skal forholde seg, sier direktøren.