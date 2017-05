Denne uken ble det funnet tolv døde hjort i Lærdalselva ved Borgund. Det er vanlig på denne tiden av året.

Det er tolv hjort som er funnet så langt i elven. To av dem har ikke Statens naturoppsyn klart å få opp fra vannet. De holder på med å ta prøver av de ti hjortene for å finne ut om de har skrantesyke.

Hjortene hadde slagskader, noe som kan tyde på at de har drevet et stykke nedover elven, ifølge NRK, som først omtalte saken.

– Et vanlig syn

Døde hjort i elven er et helt vanlig syn i områder hvor hjorten trekker, ifølge Rein-Arne Golf som er regionalt rovviltansvarlig i Statens naturoppsyn.

– Dette er en nærmest en årlig hendelse, og vi tror at hjortene blir tatt når en sideelv, Kvemma, er flomstor. Trolig har hjortene en fast plass de krysser elven, men når elven er flomstor, så blir de tatt av strømmen, drukner eller blir slengt i hjel, sier han til BT.

– Skjer dette andre steder også, eller er det unikt for Lærdalselven?

– Det er vanlig at hjort blir tatt av elver, eller drukner når de krysser elven. Det skjer både her og der i landet, men det området her er en vanlig trekkrute for hjorten, så det er nok mer synlig her. Det er i tillegg store vassføringer i denne elven.

Rein-Arne Golf

Når BT ringer, er Golf på vei ut i felten for å ta prøver av hjorten. Dette gjør de for å sjekke om hjorten kan ha skrantesyke. Skrantesyke er en sykdom som rammer hjernen hos hjort, og som er dødelig for dyrene.

– Har de skrantesyke så får de endringer i hjernen, noe som gjør at de lettere blir utsatt for ulykker.

Trolig ikke syke

Svarene på om hjorten har skrantesyke, vil de sannsynligvis ikke få svar på før over helgen, men Golf tviler på at prøvene vil være positive.

– Det er ingenting som tyder på at de skal være syke. Vi har testet en del annen hjort i området, og så langt har ingen fått påvist sykdommen. Dette er en rutinemessig sjekk.