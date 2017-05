Det er ingen indikasjon på at bank-problemene skyldes «WannaCry»-angrepet.

Flere Sparebanken Vest-kunder melder at nettbank og mobilbank ikke fungerer. I banken opplyses det at problemet skyldes driftsproblemer, og at bruk av kort fungerer som normalt.

En tipser forteller til BT at han skal ha vært i en Sparebanken Vest-filial, hvor kundebehandler også hadde problemer med systemet.

Informasjonssjef i Sparebanken Vest, Lars Ove Breivik opplyser at problemet inntraff rundt klokken 10 mandag. Både Sparebanken Vest og underleverandørene jobber med saken.

– Både vi og flere andre banker er rammet av dette, og årsaken er et teknisk problem hos en underleverandør. Mobilbank er berørt, men også en del interne systemer er berørt, noe som gjør at de som tar kontakt i filial også kan oppleve problemer, sier Breivik.

Etter det BT kjenner til, har også Sparebank 1 problemer med nett- og mobilbank.

Ikke «WannaCry»-angrep

Siden fredag har flere hundre tusen ofre i over 100 land blitt rammet av det massive dataangrepet «Wannacry», som utnytter svakheter i Microsofts operativsystem.

– Vi har ingen indikasjoner til at feilen i vårt system er knyttet til WannaCry-viruset som har sirkulert i helgen, opplyser Breivik.

Han kan ikke si noe sikkert om når tilgangen er tilbake.