Bergenspolitiet stanset fire sjåfører og en flypassasjer natt til 1. juledag. Alle var ruspåvirket.

En kranglete passasjer skapte trøbbel på flyet som kom fra Gran Canaria like før midnatt julaften. Såpass mye bråk at besetningen måtte be politiet om hjelp.

– Det kom melding fra flyet at de trengte hjelp med en vanskelig passasjer. Han viste seg å være ganske kranglete også med patruljen som kom om bord. Mannen sitter nå i varetekt og vi skal foreta videre etterforskning i dag for å vurdere om han utgjorde fare for andre i flyet, sier operasjonsleder Hans-Eirik Thue i Vest politidistrikt.

Etter denne episoden stanset politiet fire ruspåvirkede sjåfører natt til 1. juledag.

Når det gjelder de to første, en mann stanset klokken 00.35 på Litlebergen i Nordhordland og en i 01-tiden på Danmarks plass, er det bekreftet at de kjørte i alkoholpåvirket tilstand.

En halvtime senere ble en mann stanset i Os med mistanke om blandingsrus. Det var også tilfelle for den kvinnelige sjåføren som ble stanset i 03-tiden i Byvegen i Os. Den 18 år gamle kvinnen hadde også en 15-årig ruspåvirket jente i bilen.

Ingen ble heldigvis skadet. Men, som Thue sier:

– Fire ruspåvirkede sjåfører er fire for mye.