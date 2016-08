Nødetater er på vei til Janusfabrikken i Arna der fire biler skal ha kollidert like før 15.

- Vi har ikke fått melding om alvorlig skadde. Det vi vet er at det skal være lekkasje på stedet. Hva som lekker vet vi ikke, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen.

Politiet Twitrer at de også er på vei til stedet, og at to skal være skadet i ulykken, men ikke alvorlig.