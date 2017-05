Dette er gode nyheter for byens badenymfer, for meteorologene melder om temperaturer på rundt 20 grader i helgen.

– På dagen i dag blir det stort sett sol og fint vær. Det kan bli litt tilskyende i kveld, men ellers ser det bra ut. I morgen blir det stort sett oppholdsvær og skyer, eller delvis skyet. Det blir perioder med sol, men ikke slik som i dag. Det blir nok litt nedbør, på ettermiddag eller kveld i morgen, sier Haldis Berge, meteorolog i Vervarslinga på Vestlandet.

Badevær skal det altså bli i helgen. Sjøbadet på Nordnes åpnet på torsdag, og har allerede stor pågang midt i arbeidsuken.

Stod i kø før åpning

Badevakt ved Nordnes sjøbad, Jakob Verpe, forteller at det var veldig god stemning på åpningsdagen.

– Allerede klokken syv om morgenen i går sto det 12 stykker i kø utenfor her. Vi har også fått flere kommentarer om at «endelig er sjøbadet åpnet igjen!», sier Verpe, som tror det blir en god sesong:

– Det er jo litt avhengig av været. Vi håper på fint vær i sommer slik at vi blir godt besøkt. Men her er det jo stort sett godt å bade uansett. I oppvarmet basseng har ikke regn eller temperatur så mye å si.

Verpes forventninger for de neste dagene er at det kommer en god del folk til sjøbadet.

– Vi har satt inn ekstra vakter, og er godt bemannet denne helgen slik at det skal være trygt både i sjø og basseng. Her er vi veldig klare for å ta imot badegjester.

– Bedre vær i dag

Gudmund Kjærvik (52) har tatt fri for å teste ut årets første bad i bassenget på Nordnes. Kjærvik har bodd i Bergen siden 2001, og er jevnt og trutt innom Nordnes for å bade når det er sesong.

Rune Sævig

– Jeg var her ikke ved åpningen i går, for i dag er det jo mye bedre vær.

Det oppvarmede bassenget har i dag en temperatur på 26 grader, mot 12 grader i sjøen.

Opptil 20 grader

Det blir nedbør og droppende temperaturer i morgen kveld, men vi kan nyte høye temperaturer før den tid:

– Temperaturmessig ser det bra ut både i dag og i morgen. I dag kan det nok bli omkring 18 eller 19 grader, og i morgen er det muligheter for at gradestokken passerer 20 på dagtid, sier Berge.

Søndagen må en kanskje finne frem paraplyen igjen. Det er meldt noe lavere temperaturer på søndag, og vi vil nok få rundt 12–14 grader.

– Det blir perioder med sol da også, men muligheter for enkelte byger på ettermiddagen.