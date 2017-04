Demonstrantene hadde varslet en menneskelig lenke rundt Gamle rådhus, hvor politikerne satt i møte. Men før de møtte opp, var politikerne vekke.

– Jeg vet ikke om den lenkingen har noe for seg lenger. De har jo gått hjem, sier en betuttet aksjonsleder Trym Aafløy, før han legger til:

– De var vel redde for oss.

Foran ham står i underkant av 100 oppmøtte personer. De demonstrerer mot forslaget om å øke antallet bomstasjoner rundt Bergen. Nye bomstasjoner skal øke inntektene fra bomringen, som igjen skal finansiere prosjekter som Bybanen og Ringvei Øst.

Tidlig ferdig

Etter planen skulle de danne en lenke rundt Gamle rådhus, hvor bergenspolitikerne satt i bystyremøte, klokken 2000.

Men bystyret var ferdig allerede kvart over seks. Ifølge kjøreplanen skulle møtet vare til godt over 2000, men bergenspolitikerne satte det som må være uoffisiell rekord i saksbehandling for et ordinært bystyremøte, og var gått lenge før de første demonstrantene møtte frem.

Aafløy var fornøyd med oppmøtet, selv om det var betydelig færre som hadde tatt turen denne gangen sammenlignet med forrige demonstrasjon i oktober.

Ikke godt nok

Aafløy skulle ta for seg det han mener er svakhetene ved den såkalte byvekstavtalen som Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune har inngått med staten.

Denne sikrer at staten bidrar med 50 prosent til utbyggingen av Bybanen og andre prosjekter, mens resten må tas lokalt – med bompenger.

– De må endre den.

– Hva bør endres?

– Strukturen må bli bedre. Den er for dårlig. De har jo allerede avslørt det gjennom regnefeilene.

Mindre penger

Som BT skrev tidligere denne uken har nye finregninger vist at man ikke får inn 1,3 milliarder som planlagt, men 1,1 milliarder, med de nye bompengeplanen.

– Dette viser at det ikke er godt nok. Planen er heller ikke kvalitetssikret godt nok.

– Hva må kvalitetssikres?

– Det fjerde byggetrinnet på Bybanen skal ha lange tunneler. To kilometer gjennom. Og er det en ting vi vet om tunneler er det at de sprekker. Bare se på den nye Ulrikentunnelen. Den sprakk med flere milliarder kroner.

Han påpeker også at den nye avtalen med staten forutsetter at bompengeinntektene er stabile de neste 20 årene.

– Det er bare tull. Det skjer aldri. Innen kort tid vil det være gjennombrudd for elektriske yrkestransportbiler. Da vil vi se at selskapene foretar en massiv overgang til elbiler.

– Men da kan jo politikerne innføre bompenger for disse også?

– Det har de jo sagt at de ikke skal gjøre, svarer Aafløy.