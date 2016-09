– Jeg var redd det skulle bli veldig dyrt, så jeg er veldig fornøyd nå, sier budgiver Eivind Flobak.

Han hadde tenkt på det skapet i forkant. At det var stilig. Salongskapet som i en årrekke har stått på Hotel Norge med kremplassering i suiten. Det er egentlig et vanlig skap, men er blitt brukt til alkoholholdig drikke.

– I brosjyren lå den ute til vurdering på 5000 kroner. Jeg var redd det skulle bli veldig dyrt, sier Flobak.

Stort oppmøte

Han var kanskje heldig. Kanskje det er slik at folk er litt avventende i begynnelsen av en auksjon?

Odd E. Nerbø

Les også: Nå kan du eie en bit av Hotel Norge

– 5000! Er det noen som vil gi 5000?

Auksjonsarius og styreleder i Mohn Kunsthandel, Inger Elisabeth Mohn, speider utover salen på Hotel Norge. Hundrevis av mennesker har møtt opp for å kapre noen av byggets juveler, men det er helt stille.

– Dette er et skap i mahogni fra 1800-tallet med glassdører oppe, forteller hun videre.

Det er fremdeles stille.

– 4000, 3000, 2000?

Odd E. Nerbø

– Veldig fornøyd

Hun ser spørrende ut i forsamlingen. Da griper Flobak muligheten. Han rekker hånden i været. Auksjonarius ser ham og de bak henne noterer. Her kan folk ringe inn bud på telefon.

– Førstegang, andregang, tredjegang. Solgt for 2000, sier Mohn.

– Nå er jeg bare utrolig fornøyd, sier Flobak.

– Bor du alene, eller skal du hjem og vise dette til noen?

– Jeg og samboeren har nettopp flyttet til et nytt sted. Jeg er helt sikker på at hun vil like dette. Dette blir ikke vanskelig å selge inn, sier han fornøyd.

Med ønskelister

Auksjonsarius sa innledningsvis at prisene skulle ligge på et greit nivå med tanke på verdi. De mest populære verkene gikk for titusenvis av kroner. Bildet «Lorden og rjomekolla» av Nils Bergslien hadde et forhåndsbud på 100.000 kroner. Andre fikk bilder til et par hundrelapper. Så mange folk hadde tatt turen, at flere måtte finne seg i å sitte på gulvet eller stå langs veggene i bankettsalen.

– Vi vil ha Eva Synnestvedt sitt bilde, forteller Ida Hegle og Elise Loftheim.

De sitter bare meter unna bildet som står øverst på ønskelisten i kveld. Det viser Bergen i fugleperspektiv.

– Det er bare veldig fint, sier Hegle.

Det er litt over en uke siden Hotel Norge stengte dørene. Nå starter arbeidet med å restaurere bygget for en halv milliard.

Himmelseng på menyen

Det var både grafikk, keramikk og møbler som ble auksjonert bort onsdag kveld. Blant annet kunne man få med seg en himmelseng og et stort veggur.

Det er ikke all kunsten som har hengt fremme på hotellet. Noe kom også fra et lager og tilhørte det gamle hotellet, før de rev det og bygget nytt i 1964.