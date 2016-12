Politiet betegner oppdraget som spesielt.

– De tre kvinnene var samlet i en leilighet i sentrum. Ved 01-tiden var planen å dra på byen, men det var ett hinder på veien. De tre hadde låst seg inne, og klarte ikke å få opp utgangsdøren, forteller operasjonsleder Arve Samsonsen ved Vest politidistrikt.

– Litt spesielt

Dermed måtte en politipatrulje assistere kvinnene for at de skulle komme seg ut på livet.

– Litt spesielt. Vanligvis er det slik at vi må assistere når folk skal hjem fra fest, ikke når de skal ut på fest, sier Samsonsen.

Truende og utagerende

Politiet hadde ellers et par ordensforstyrrelser å ta seg av i natt.

– En mann i 30-årene opptrådte truende, utagerende og ville slåss i strøket Torgallmenningen/Nedre Ole Bulls plass. Vi fikk raskt kontroll på mannen som var godt beruset. Han ble tatt med til drukkenskapsarresten, sier operasjonslederen.

Bortvist fra sentrum

På Torget ble to vakter på et utested truet av to menn i 30-årene.

– Disse karene fikk vi også kontroll på. De ble bortvist fra sentrum. Det blir levert anmeldelse fra vaktene, ifølge Samsonsen.

Naken dame nektet å gå

Litt lengre sør på vestlandskyster er det også festligheter i romjulen. Sør Vest politidistrikt melder på Twitter om en naken og beruset dame som nektet å forlate et nachspiel. Hun hadde lagt seg i sengen til den unge mannen som eide leiligheten, men var ikke ønsket på stedet.

Politiet måtte hjelpe til med å fjerne damen som fikk sove ut rusen i arresten.