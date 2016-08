- Vi jobber på spreng for å finne ut av hva som er galt, sier informasjonssjef i Telenor, Per A. Meling.

- 30 prosent av kundene våre sliter med å ringe ut. Det er en feil vi søker etter. Både våre egne teknikere og leverandører jobber nå for å finne ut av problemene.

Telenor-problemene oppsto rundt 11.15. Klokken 13.30 har man fortsatt ikke funnet feilen.

- Hele landet er rammet. Vi tør ikke spå når dette kan være løst. Det eneste jeg kan anbefale folk er å prøve igjen. 4G skal fungere normalt. Det er 3G som fremdeles er ute, sier Meling.

Nødnummer

Meling opplyser at man i nødsfall kan ta ut sim-kortet og ringe 112.

- Det forusetter at andre enn Telenors nett er oppe og går. Vi har ikke fått opplysninger om at andre aktører sliter med sine nett.

- Dette er krise

- Vi får ikke ringt kundene våre, og kundene våre får ikke ringt oss. Dette er krise, sier avdelingsleder Ove Langøy hos Pon-Cat Rental Store, som driver utleie av anleggsmaskiner og holder til på Lønningflaten ved Flesland.

Han sier at man prøver å ta i bruk alternative kommunikasjonsformer som mail og sms, men at dette ikke på langt nær er like effektivt.

- Farten på utleie gikk plutselig ned til nærmere null. Det er klart dette får konsekvenser for forretningsdriften vår. Vi er jo blitt mer og mer sårbare når alle har gått over fra fasttelefon til mobil, sier Langøy.