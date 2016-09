Håndverkeren hadde et lite lager av dopingmidler og ulovlige våpen i boligen hjemme på Landås.

Det var 20. mai 2014 at politiet aksjonerte mot mannen i 20-årene. I hans bolig på Landås fant de blant annet et stort antall kapsler med ulovlige dopingmidler, samt flere hundre tabletter og annet ulovlig stoff på dopinglisten.

Mandag møtte han i Bergen tingrett og tilsto forholdene. Han ble også dømt for å ha solgt 200 kapsler med dopingmidler til flere personer.

I tillegg til dopingsmidler beslagla politiet

ni slåsshansker

tre elektrosjokkvåpen

forsvarsspray med fire patroner

ti kastekniver, batangakniv, teleskopbatong og batong

en armbrøst

en hjemmelaget rørbombe fylt med svartkrutt.

Mannen ble dømt til betinget fengsel, selv om dopingbeslaget tilsa en ubetinget fengselsstraff. Saken har imidlertid blitt liggende lenge hos politiet, slik at retten mener at 15 dager betinget fengsel er passende straff.

Politiadvokat Asbjørn Onarheim opplyser til BT at mannen forklarte at rørbomben var en guttestrek laget for mange år siden og at den ikke hadde vesentlig sprengkraft.

Det har ikke lyktes å få kommentar fra Bjarte Aarlie, mannens forsvarer.

I forrige uke gjennomførte bergenspolitiet en storaksjon mot flere treningssentre. 23 mennesker ble pågrepet og siktet for brudd på dopinglovgivningen. Samtlige ble løslatt.