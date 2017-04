Even Ask Gjertsen (35) og Hermina Gjertsen Haseljic (37)

- Vi har fått to gutter sammen. Det er fantastisk. Men det som er størst av alt, er at Even og jeg har klart å holde kjærligheten ved like i 18 år nå. Jeg var nitten og han sytten da vi møttes. Det var ikke akkurat kjærlighet ved første blikk. Jeg likte ham godt og gikk bare og ventet på at han skulle ta et initiativ. Men han var så treg i avtrekkeren at jeg ble lei av å vente, så jeg sjekket ham opp og fikk litt fart i sakene. Det viste seg at jeg hadde blitt kjæreste med en ekte viking, og vår felles hobby er å lage rekonstruksjoner av vikingliv. Det er levende historieformidling som er spennende faglig, men også en glede vi har sammen som ektefolk og kjærester.