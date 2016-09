ETTERLYSER REGELVERK: Hilde Onarheim (H) ber byrådet lage retningslinjer for hvordan kommunen skal involvere seg i rettslige feider mellom privatpersoner i Bergen. FOTO: Rune Nielsen

Etterlyser regelverk

Opposisjonen ber byrådet utarbeide et regelverk for når kommunen skal støtte privates rettshjelp, etter at Annine Birkeland fikk penger til sin rettssak mot huseierne.