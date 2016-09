En 70-år gammel mopedfører ligger skadet på Haukeland etter påkjørsel i formiddag.

Ulykken skal ha skjedd mellom to tunneler på fylkesveg 7 i Tokagjelet like over klokken 12 i formiddag.

Lensmann i Kvam og Samnanger, Terje Sperrevik, opplyser at de fortsatt ikke har full oversikt over hendelsesforløpet.

– Vi har snakket med sjåførene i flere kjøretøy, men det skal ha passert et blått vogntog da ulykken skjedde, og det er føreren av dette vi er spesielt interessert i å få kontakt med, sier han.

På vei vestover

Sperrevik understreker at hvis andre kan ha informasjon om ulykken, eller det blå vogntoget, er de også interessert i å komme i kontakt med dem.

Lensmannen har ikke noe mer informasjon om vogntoget, som var på vei vestover.

– Vi vet heller ikke om vogntoget var direkte involvert i ulykken, men det er dette vi vil få oppklart, sier han.

Bruddskader på mopedist

Mannen som ble skadet er en 70-år gammel mann fra Kvam. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus.

Ifølge Sperrevik fikk mannen flere bruddskader, og på nettsidene til Helse Bergen opplyses det om at tilstanden til mannen er lettere skadet.

Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt kan kontaktes på tlf. 56553500 eller 02800.