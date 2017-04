Pårørende markerte ettårsdagen for helikopterulykken med å hedre sine kjære. Røde roser og barnetegninger ble senket på sjøen.

13 mennesker mistet livet da Super Puma-helikopteret styrtet i Skitholmen den 29. april i fjor, bare noen hundre meter unna bolighusene på Turøy. Den fatale ulykken skjedde klokken 11.54 fredag formiddag, 38 minutter etter avgangen fra Gullfaks B.

Bølgene slår mot fjæresteinene. Det er overskyet med bris fra sør. Sporene etter ulykken er ikke vanskelige å få øye på. Der det en gang var lyng, er det nå helt bart. Duren av motoren til «Ekspressen» fra Nordled bryter stillheten idet den nærmer seg den lille holmen klokken 11.45. De pårørende kommer opp på dekk. Flere klemmer hverandre. Alle kaster hver sin røde rose i sjøen på ulykkesstedet. Etter en time og ti minutter forlater båten Turøy.

Solen skinner idet «Ekspressen» legger til kai på Hjellestad. Flere busser står klare til å frakte de etterlatte videre til samlingen som pågår frem til søndag. Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil og konserndirektør Arne Sigve Nylund for norsk sokkel var tydelig preget da de snakker med pressen etter minnestunden til sjøs.

– Det har vært en god og veldig verdig samling, og det har vært godt for oss å få være sammen med familiene. Samtidig har det også vært veldig sterkt å oppleve familienes reaksjoner og savn, sier Eldar Sætre.

– Ulykkesdagen i fjor, hvor var du og hva gikk gjennom hodet ditt da du fikk vite om ulykken?

– Jeg var på reise i USA, men jeg kom meg veldig raskt hjem, slik at jeg var til stede neste morgen. Det var nesten umulig å fatte hva som hadde skjedd. Men etter hvert oppdager du at det har skjedd, utdyper Sætre.

– Hva tenker du om konklusjonen til Havarikommisjonen?

– Jeg registrerer at de ikke er ferdige ennå, og hører hva de sier og hva som er gjort. Vi har ikke noen andre fakta å forholde oss til enn det arbeidet som Havarikommisjonen gjør, sier konsernsjef Sætre.

I tillegg til de rundt 130 pårørende som var med båten ut til ulykkesstedet, var det også representanter fra de syv selskapene som de forulykkede arbeidet i. Personell innen krisepsykologi som har fulgt opp de pårørende var også til stede. Sjømannsprest Annstein Lothe holdt en tale til de etterlatte.

– Jeg prøvde å konkretisere at disse tretten som døde etter å ha fått for korte liv, rakk likevel å sette spor av godhet, glede og kjærlighet. Og et menneske som har gjort det, har aldri levd forgjeves, forteller Annstein Lothe.

Selv understreker sjømannspresten at han har veldig stor respekt for de kreftene som bor i oss mennesker som gjør at man gang på gang kan reise seg etter motgang.

– Men vi må vise omsorg og tørre å ta vare på hverandre. For selv om man har en sorg som ingen andre har, er ingen helt alene. Mange er samlet i et fellesskap som ønsker å hedre minnene etter våre kjære, understreker presten.

Fakta: Disse omkom i ulykken Olav Bastiansen (57) pilot i CHC Helikopterservice, bosatt i Bergen.

Espen Samuelsen (35) bosatt i Os, ansatt i Welltec.

Lyder Martin Telle (57), bosatt i Sund, ansatt i Aker Solutions.

Silje Ye Rim Veivåg Krogsæther (32), bosatt i Bergen, ansatt i Schlumberger.

Tommas Helland (50), bosatt i Strand i Rogaland, ansatt i Halliburton.

Iain Stuart (41), brite bosatt i Storbritannia, ansatt i Halliburton.

Michele Vimercati (44) italiener bosatt i Bergen, pilot i CHC Helikopterservice.

Odd Geir Turøy (54), bosatt i Øygarden, ansatt i Aker Solutions.

Kjetil Wathne (51), bosatt i Bergen, ansatt i Karsten Moholt AS.

Otto Mikal Vasstveit (54), bosatt i Strand i Rogaland, ansatt i Halliburton.

Behnam Ahmadi (54), bosatt i Sandnes, ansatt i Halliburton.

Ole Magnar Kvamme (60), bosatt i Bergen, ansatt i Statoil.

Arild Fossedal (43), bosatt i Bergen, ansatt i Aker Solutions.

Tretthetsbrudd

Mange var øyenvitner til tragedien som inntraff da offshore-helikopteret mistet rotoren. Havarikommisjonens undersøkelser viser at det skjedde på grunn av et tretthetsbrudd i et tannhjul i hovedgirkassen. Tannhjulet sprakk uten at varslingssystemet slo inn.

Blir den foreløpige konklusjonen stående, er årsaken til ulykken den samme som da et Super Puma-helikopter styrtet utenfor kysten av Skottland i 2009. Den gangen mistet 16 mennesker livet da rotoren løsnet.