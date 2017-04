I så fall kan du stikke av med noen av disse historiske maleriene.

– Hvis noen kjenner navnene eller mennene igjen, så er det bare til å melde seg, sier Marit Warncke, direktør i Bergen Næringsråd.

De har ryddet i lokalene sine i Veiten 3, kanskje bedre kjent som Rick's Stuene nå eller «Gestapohuset» under krigen. Her har det tidligere hengt svære portretter av bergensere som har vært æresmedlemmer av Bergens Haandværks- og Industriforening og Bergens Handelskammer, de to foreningene som danner det vi i dag kjenner som Bergens Næringsråd.

Nå ønsker de å gi portrettene tilbake til etterkommerne av medlemmene, da de ikke lenger har kapasitet til å ta vare på de 33 oljemaleriene som har hengt i deres lokaler.

– I stedet for at vi setter dem på et lager hvor de støver ned, er det bedre at familiene får bildene. Så langt har gitt fra oss 25 bilder. Nå etterlyser vi slektningene til de siste åtte. Vi klarer ikke å finne frem til deres etterkommere og trenger derfor hjelp, sier Warncke.

Kan bli loddtrekning

Hun forteller at alle mennene er fra Bergen og at de tidligere har hatt både makt og innflytelse i byen vår.

– Hva om mange slektninger melder seg?

– Da får vi ta de som er nærmest. Om ikke det går, får det bli loddtrekning, dersom flere vil ha bildene. Det er ikke sikkert de faller i smak hos alle, men ingen har sagt nei til nå, sier hun.

Fikk to bilder

En av dem som allerede har fått to bilder er tidligere byrådsleder, Martin Smith Sivertsen (H).

Både hans farfar og farfarens onkel var æresmedlemmer i foreningen.

– De var begge bakermestre. Det er veldig hyggelig å få bildene utdelt. Hvor jeg skal henge dem, vet jeg ikke. Trolig blir det på kontoret, sier han.

Under ser du bilder av mennene de ikke har funnet slektningene til. Hvis du trykker på de blå lenkene, er det til sider med ytterligere informasjon som BT har funnet frem til.

Næringsrådet har tatt bilder av alle maleriene, og vil fremdeles ha dem utstilt i sine lokaler, selv om det blir i en litt mindre utgave.

– Vi har mye kunst, og har ansvar for å ta vare på historien. Nå håper vi bare at vi kan finne familiene til de siste åtte, sier Warncke.

Urmester og maler:

Privat

Mannen til venstre heter K.T Finckelsen. Han var urmakermester og ble æresmedlem av Bergen Håndverk- og Industriforening i 1945. Mannen til høyre heter Jørgen Rathie Andersen. Han var malermester og ble æresmedlem i 1920.

Ukjent mann og malermester:

Privat

Mannen til venstre finnes det ingen informasjon om, verken navn eller yrke. Vet du hvem han er? Mannen til høyre heter Eilert Thorsen og var malermester og æresmedlem i foreningen i 1917.

Varaformann og formann:

Privat

Mannen til venstre er Johan R. Rogge. Han var varaformann mellom 1899–1900. Mannen til høyre er konsul Johan Ameln. Han var formann mellom 1895–1898.

Direktør og feier:

Privat

Til venstre ser du museumsdirektør Johan Bøgh. Han ble æresmedlem i 1920. Til høyre ser du feiermester Mikael G. Meyer.