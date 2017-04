Dyrere bompasseringer for forurensende dieselbiler og nye bomstasjoner i bydelene. Det er resultatet etter bompengeforhandlingene mellom kommunen, fylket og staten.

– Dette er en veldig viktig avtale for å få til Bergen som en grønn, grønn by med en byluft som bergensere ikke får dårlig helse av å puste i, sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) til BT.

I flere måneder har forhandlingene mellom lokale myndigheter og staten pågått. Spørsmålet de måtte finne svar på var hvilke samferdselsprosjekter som skal bygges de kommende tiårene, og hvordan skal dette finansieres.

Onsdag ble det kjent at regjeringen foreslår at staten skal betale halvparten av kostnadene knyttet til bybaneutbyggingen i Bergen. Resten må betales lokalt, det vil si bompenger. Det årlige behovet for bompenger i årene som kommer beregnes til å være 1,3 milliarder kroner.

Den andre avklaringen som måtte komme var derfor hvordan bompengene skal økes. Da hadde man tre alternativer:

Øke prisene i dagens bomring.

Sette opp flere bomstasjoner rundt i bydelene.

Begge deler.

Sekretariat for byvekstavtalen

Flere bomstasjoner

Torsdag formiddag møttes partene til nye forhandlinger. Der ble de enige om å sette opp nye bomstasjoner. I tillegg har de kommet til enighet om å innføre såkalte miljødifferensierte bomprisert. Onsdag la regjeringen frem forslag til å endre veiloven, slik at dette blir mulig.

– Vi har vært opptatt av å se på rettferdighetsprinsippet når vi har jobbet frem denne avtalen. Bosettingsmønsteret er annerledes i dag enn da bomstasjonene ble satt opp. Istedenfor å øke prisene, må flere nå dele på utgiftene. Samtidig får vi inn at dem som forurenser mest, må betale mest, sier Tryti.

Nå skal avtaleteksten finskrives, før den blir signert av avtalepartene etter påske. Deretter skal saken videre til bystyret og fylkestinget, som begge må fatte bindende vedtak innen sommeren. Tryti sier de tar sikte på å legge frem en sak i mai-møtet. Hun berømmer klimaet som har vært i forhandlingene.

– Vi har jobbet godt sammen, både kommune, fylke, vegvesen og stat. Vi har vært tydelige mot hverandre, samtidig som vi har taklet godt å være uenige.

Dette skal betales

Bompengene som hentes inn skal sammen med statlige midler betale for den såkalte Byvekstavtavtalen, som skal finansiere følgende prosjekter de kommende 20 årene:

Bybanen til Fyllingsdalen

Bybanen til Åsane

Høykvalitets kollektivløsning mot vest

Bymiljøtunnelen/Trafikkløsning sentrum

Finansielt bidrag til Ringveg øst med tre parseller: Vågsbotn-Klauvaneset, Vågsbotn Arna og Arna-Rådal.

Penger til drift av kollektivtransporten.