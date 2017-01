– Brannen var eksplosiv. Da jeg kom til boligen ved 07.30-tiden var det umulig å ta seg inn, sier Viktor Moen, som bor i nabohuset.

En kvinne er ikke redegjort for etter brannen i Svartefjorden i Fana. Brannen ble meldt 07.34 tirsdag morgen.

– Det var noe som eksploderte inne i huset da jeg kom til. Flammene sto gjennom taket og ut gjennom vinduene. Det var fullstendig overtent. Gnistregnet sto fra eneboligen. Jeg tror det kunne vært stor spredningsfare om denne brannen hadde oppstått senere i dag. Det er meldt storm, og gnistene kunne ha spredt seg til de to-tre nærmeste husene, sier Moen.

Han forteller at han skulle lage seg kaffe på morgenkvisten da han så et voldsomt lys like bak sitt eget.

Uvisst om noen var i huset

Operasjonsleder Morten Kronen sier rundt klokken 08.30 at det er uvisst om det oppholdt seg personer i huset.

– Brannen er så pass kraftig at vi ikke har fått vært inne der. Det skal være én person som bor i huset, basert på opplysninger fra Folkeregisteret, men det er så langt ikke gjort rede for om vedkommende var i huset eller er andre steder.

Like etter klokken halv ni melder brannvesenet at brannen er dempet og at huset er totalskadet.

Naboer evakuert

– Først melding gikk ut på at det var observert mye røyk, men ingen flammer. Kort tid etter, klokken 07.41, ble det meldt om åpne og kraftige flammer fra huset, sier Kronen i politiet.

De nærmeste naboene ble evakuert.

– Jeg bor på nedsiden av det brannherjete huset, på andre siden av veien, men jeg kjente røykelukten. Vinden drev røyken nedover. Det var et fryktelig syn som møtte meg da jeg kom til brannstedet. Det var spor i snøen av at andre hadde vært der før meg, men jeg var blant de første som kom til, sier Moen.

FRED IVAR KLEMETSEN

- Holder alle muligheter åpne

– Vet dere hvor mange som hører til husstanden?

– Det skal være én person som bor der. Men vi holder alle muligheter åpne.

Fire patruljer fra politiet, ambulanse og brannvesenet var med i første pulje som rykket ut.

- Ser veldig stort og stygt ut

FRED IVAR KLEMETSEN

Stig Tetler, vaktkommandør ved 110-sentralen for Hordaland, sier det er snakk om en større enebolig.

– Det er overtent med flammer gjennom taket, sier Tetler.

Brannvesenet sendte biler fra både Fana, Laksevåg og Arna.

Et vitne som så utrykningen og deler av brannen fra motsatt side av Storafjellet, sier dette:

– Det ser veldig stort og stygt ut. Jeg så masse brann- og politibiler pluss ambulanser komme i full fart.

Et annet vitne står like ved det brennende huset.

– Det er helt overtent og kommer til å brenne ned. Jeg bare håper ingen var hjemme, sier vitnet.

50 meter til nærmeste nabo

Frode Bødtker, vakthavende sjef i Bergen brannvesen, er på brannstedet. Litt før klokken 09 sier han at de har kontroll og at de har startet med etterslokking.

– Det var fullt overtent da vi kom frem med den første bilen. Vi prøvde å sende inn røykdykkere, men det var ikke forsvarlig, sier han.

Personen som står registrert på adressen, er klokken 08.50 fortsatt ikke gjort rede for.

Det var ifølge Bødtker nærmeste nabo som meldte fra tirsdag morgen.

– Melder så en del røyk fra huset, og etter hvert ble det også meldt om flammer.

Bødtker sier huset ligger fritt, slik at det ikke var fare for omkringliggende hus.

– Det blåste litt da vi kom, men det har løyet. Jeg kan tenke meg det er cirka 50 meter til nærmeste nabo.

Bødtker sier én brannbil blir stående igjen utover formiddagen for å drive etterslokking.

– Vi kan kanskje ikke gå inn med folk før i kveld eller i morgen formiddag. Brannstedet må bli kaldt først.