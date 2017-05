Eieren var ikke hjemme da brannen startet, og ingen kom til skade. Politiet avhører vitner på stedet.

Politiet fikk melding om brannen på Fitjar av en nabo like før klokken 16.20 lørdag.

– Det var ingen i huset da brannen startet. Naboer har vært i kontakt med huseieren, som bekrefter at han befant seg en annen plass, sier operasjonsleder Håkon Tornes i Sør-Vest politidistrikt.

Alle nødetater ble sent til stedet. Både Fitjar og Stord brannvesen rykket ut, og fikk etter kort tid bistand fra brannvesenet i Bømlo med en tankbil.

Fryktet spredning til nabohus

Operasjonslederen forteller at det hadde tatt fyr i vegetasjonen rundt huset, og at det var fare for at brannen skulle spre seg.

– Det blåste friskt, så brannen kunne spredt seg til et nabohus. Heldigvis kom brannvesenet tidsnok og fikk slukket, sier Tornes.

Vet ikke hvordan brannen startet

Politiet avhører nå vitner på stedet. Det er ikke kjent hvordan brannen startet.

– Spørsmålet er om brannen er noe vi må etterforske videre. Det vil vi sannsynligvis ta stilling til førstkommende mandag, sier operasjonslederen.