Hele neste uke blir fylt av sol.

Etter flere dager, og kanskje uker, med klassisk bergensvær, ser det ut til å snu tidlig i neste uke.

– Langtidsvarselet vårt er det hyggelig å få fortelle om, sier statsmeteorolog Ine-Therese Pedersen ved Vervarslingen på Vestlandet.

Solfesten starter over helgen. Fra mandag - og så langt prognosene går - er det meldt pent vær og temperaturer rett under frysepunktet i Hordaland.

– Det ser ut til å bli stabilt, tørt og kjølig vær i hele neste uke. Årsaken til det er er høytrykk som vil bygge seg opp øst for Norge, sier Pedersen.

Mens det er godt nytt for vestlendingene, er ikke folk østpå like heldige.

– Østlandet vil få pålandsvind, noe som gir grått vær og nedbør i perioder, sier meteorologen.

Yr.no

Vi må imidlertid tåle enda litt mer nedbør først. Fredag, lørdag og søndag er det utrygt for litt regn langs kysten av Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Men: Nedbøren kommer som sludd og snø i fjellet, noe som kanskje passer bra i og med at fredag er fridag for skoleelever i Bergen, i hvert fall, sier Pedersen.

Det offisielle langtidsvarselet til Meteorologisk institutt viser at temperaturen i neste uke vil holde seg noen få grader over null. Men ifølge meteorologen tyder mye på at det blir noe kaldere.

– Temperaturen vil nok synke til under null grader i bergensområdet. Bergen vil få mellom null grader og fem minusgrader hele neste uke, sier Pedersen.

– Så i neste uke er det bare å kose seg ute, legger hun til.