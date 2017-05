Feriepenger og ferietid nærmer seg, men har du husket å fornye passet?

– Den første timen vi har ledig for fornyelse av pass er i begynnelsen av juni. I tillegg må folk beregne en uke til fjorten dagers leveringstid, altså en drøy måned før man har passet i hånden, sier gruppeleder for pass Atle Holmen ved Bergen vest politistasjon.

Kun timebestilling

Passekspedisjonene for hele Bergen kommune er samlet i ett publikumsmottak som ligger i Krokatjønnveien 15 i Fyllingsdalen.

– Før vi organiserte oss med timebestilling hadde vi gjerne lange køer. Nå er det kun timebestilling som gjelder. Ved å klikke deg inn på våre sider kan du avtale time, sier Holmen.

Han sier at utsteding av nødpass fortsatt skjer ved drop-in og kølappsystem, og at man har fem til ti slike henvendelser om dagen. Politiets passkontor på Flesland kan også hjelpe med nødpass om man har mistet pass eller glemt å fornye.

– Det er før øvrig ikke alle land som godtar nødpass. Dette kan man lese mer om under Utenriksdepartementets reiseråd, sier Holmen.

Ørjan Deisz (arkivfoto)

Elektronisk bestilling

Elektronisk bestilling av time for pass kan også gjøres ved følgende kontorer:

Askøy lensmannskontor

Sotra og Øygarden lensmannskontor

Nordhordland lensmannskontor

Os lensmannsdistrikt

Ved siden av disse kontorene der det kan bestilles time, er det også mulig å få pass ved andre lensmannskontorer. Da er det kø og venting på tur som gjelder.

30 dagers ventetid

Ved Askøy lensmannskontor opererer man nå med en ventetid på 30 dager for å bestille time.

– I tillegg regner vi maks ti dager for å få utstedt passet. Etter at denne ordningen ble innført for rundt halvannet års tid siden, opplever vi at kundene er svært fornøyde med å slippe å stå i kø, sier konsulent Britt Aasebø ved Askøy lensmannskontor.

Fritt valg av kontor

Os lensmannsdistrikt har samme ventetid på timebestilling som Askøy.

– Her er det 30 dagers bestillingstid for time. I tillegg må man beregne en til to ukers ventetid for levering fra produsenten i Oslo, sier seksjonsleder for sivilseksjonen, Åsta Bakke-Mjelde.

Hun sier at kunder kan oppsøke det lensmannskontor eller politidistrikt man ønsker for å få pass.

– Her er det fritt frem for å velge kontor, uavhengig av hvor man hører hjemme, sier Bakke-Mjelde.

Så mye koster det

Ved Sotra og Øygarden lensmannskontor blir også 30 dager oppgitt som ventetid på time for pass.

– Det er høysesong. Etter at vi sluttet med drop-in 1. mars i år, har timebestillingen økt, sier Regina Skippervik.

Fornyelse av pass koster 270 kroner for personer under 16 og 450 kroner for personer over 16 år.