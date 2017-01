I morgen er juleferien over for de aller fleste bergenske elever. Ni skoler holder imidlertid stengt - til elevers glede og foreldres fortvilelse.

BT har fått innspill på at Bergen kommunes åpningstider for barne- og ungdomsskolene skaper betydelig frustrasjon blant enkelte foreldre. To skoler som ligger tett i tett kan ha vidt forskjellig praksis. I Åsane er det for eksempel planleggingsdag på Mjølkeråen, mens Tertnes skole som ligger en 4,3 kilometers spasertur unna holder åpent.

Disse skolene har planleggingsdag mandag:

Krohnengen

Ytre Arna

Nygårdslien

Mjølkeråen

Li

Kyrkjekrinsen

Kringlebotn

Hop

Listen kan ha mangler. Sjekk for sikkerhets skyld hjemmesiden til din skole.

Skolebyråd Pål Hafstad Thorsen (Ap) sier følgende om de lokale forskjellene:

– Skoleruten fra Bergen kommune sentralt er veiledende. Den enkelte skole kan i samarbeid med foreldre og samarbeidsutvalg foreta endringer innenfor visse rammer.

– Alle skoler informerer foreldre om skolerutene og informasjonen er lett tilgjengelig på skolen. Jeg forventer at foreldre holder seg orientert om når elevene skal på skole etter endt ferieavvikling, sier han.