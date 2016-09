Emma og Elias Guddal (10)

– Vi vet ikke om det er gøyere å være tvilling enn å ikke være det. Det er fint at vi alltid har en å være med, men det blir lett litt krangling, også. Vi er begge mest interessert i fotball, og vi spiller for Nymark. Mamma har fire søstrer, og to av dem har fått tvillinger. Det ene tvillingparet er bare fire dager fra å være akkurat like gamle som vi er.