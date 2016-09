GLEMT GRUPPE: - Vi har utviklet god behandling for angstlidelser, men vi har glemt de eldre, slår psykologene Anders Hovland og Inger Hilde Nordhus fast. Nå skal Solli DPS sikre bedre spesialisthjelp til eldre. FOTO: EIRIK BREKKE

Eldre med angstlidelse får behandlingstilbud

Et stort antall eldre sliter med angst. Nå skal ny bergensk forskning sørge for at de får bedre hjelp.