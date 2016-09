Politiet fikk mandag ettermiddag melding om en mann i 70-årene som var blitt slått i hodet med en stein i Åsane.

– Episoden skal ha funnet sted bak Åsane Senter. En mann i 20-årene er nå identifisert som mulig gjerningsmann, sier operasjonsleder Lars Geitle ved Vest politidistrikt.

Politiet kjenner ikke til hva som var foranledningen til det som skjedde.

– De to skal ha en form for relasjon uten at vi foreløpig vet nøyaktig på hvilken måte. Det er rekvirert ambulanse til stedet. Den eldre mannen skal være blodig, men etter det vi forstår ikke alvorlig skadet, ifølge Geitle.

Ved 14.30-tiden melder politiet på Twitter at fornærmede er kjørt bort i ambulanse, mens den pågrepne er kjørt i politibil til arresten.