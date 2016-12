Meteorologisk institutt har ansvaret for beredskapsplanen for varsling av ekstreme værhendelser. Slik foregår det:

Ekstremvær defineres som vind eller nedbør så kraftig at liv og verdier kan gå tapt om ikke samfunnet er spesielt forberedt på situasjonen. Også høy vannstand eller skredfare kan utløse ekstremvarsel. Det er dessuten av betydning at været berører et stort område, for eksempel et fylke.

Ved ekstremvær varsles Norges vassdrags- og energidirektorat, de to hovedredningssentralene, beredskapskontorene til fylkesmennene, Justisdepartementet, politiet, kommunale etater og etater som har nasjonalt ansvar for kommunikasjon og elektrisitetsforsyning. I tillegg går det ut varsling til mediene.

Hvert ekstremvær får navn – annethvert jente- og guttenavn i alfabetisk rekkefølge. Hensikten med navn er å gjøre kommunikasjonen mellom myndigheter og meteorologer lettere, slik at det ikke oppstår misforståelser.

Dagens varslingssystem for ekstremvær kom i stand etter orkanen i Møre og Romsdal nyttårshelgen 1991/1992. Få fikk med seg varselet som ble sendt ut, og ingen beredskap ble satt i verk, noe som gjorde at ødeleggelsene ble store. En ny plan for varsling ble tatt i bruk i 1994.