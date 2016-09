Mistet jobben som politimann etter å ha truet tidligere samboer. Nå er han dømt for voldtekt.

Gulating lagmannsrett slår fast at kvinnen ble utsatt for «omfattende og vedvarende voldsbruk» før hun ble voldtatt av samboeren.

Mannen har tidligere jobbet som polititjenestemann i Hordaland. Han ble fradømt jobben etter å ha truet en tidligere samboer.

Dro løs håret

Høsten 2013 gikk han løs på sin nye samboer etter en krangel, ifølge dommen. Han slo henne slik at hun falt, og dro henne etter håret slik at hårdotter løsnet, før han voldtok henne.

Krangelen dreide seg blant annet om at en kompis av mannen drev med salg og produksjon av anabole steroider. Samboeren ga klart uttrykk for at hun ikke ville at han skulle delta i opplegget, noe som førte til amper stemning.

Bilder av fornærmede etter voldtekten viste at hun hadde omfattende blåmerker på begge overarmer, rygg og mage, i tillegg til flekker med avrevet hår i hodebunnen.

Nektet skyld

Selv nektet tiltalte for voldtekt, og hevdet at paret ble forsonet etter voldsepisoden, og at de hadde frivillig sex.

I tingretten ville en av meddommerne frikjenne mannen, blant annet fordi fornærmede kom tilbake til samboeren dagen etter. I lagmannsretten var dommen enstemmig.

Mannen fikk noe straffereduksjon fordi saken har blitt gammel. Behandlingen i Gulating ble utsatt to ganger, blant annet fordi tiltalte prøvde å begå selvmord.

I tingretten ble han dømt til fire og et halvt års fengsel. Lagmannsretten var strengere, og landet på fire år og ni måneder. Mannen må i tillegg betale 150.000 kroner i oppreisning til kvinnen.