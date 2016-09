42-åring handlet i nødverge, men gikk for langt, mener retten.

Privat

En 42 år gammel mann fra Stord er i Sunnhordland tingrett dømt til seks år og tre måneders fengsel for å ha forårsaket sambygding Torbjørn Bauges død.

Han har nektet straffskyld siden pågripelsen.

Bauge døde etter å ha blitt utsatt for massiv vold i en enebolig i Sagvåg på Stord i desember 2014.

– Var i en nødvergesituasjon

Rettssaken ble gjennomført i forrige uke. 42-åringen har forklart at han handlet i nødverge etter selv å ha blitt angrepet.

Tiltalte forklarte i retten at Bauge tok kvelertak på ham til han mistet bevisstheten. Da han våknet, så han konen sin ligge på gulvet mens Bauge trampet på henne.

Retten mener at det ikke kan utelukkes at det var dette som skjedde, og velger derfor å legge til grunn at han befant seg i en nødvergesituasjon.

«Retten viser til at disses forklaringer har vært konsistente og i all hovedsak like helt siden tiden rett etter hendelsen. (...) Etter rettens skjønn er det heller ingen ting ved de tekniske bevis som sår avgjørende tvil ved tiltaltes og hans ektefelles forklaring.», heter det i dommen.

Gikk for langt

Selv om dommerne slår fast at 42-åringen handlet i nødverge, mener de at han må straffes. De mener nødvergehandlingen gikk lenger enn det som var nødvendig for å avverge Bauges angrep.

«Retten er ikke i tvil om at Bauge etter de 2-3 første slagene var satt ut av spill, og at han da ikke lenger representerte noen fare for tiltalte og hans ektefelle. Etter dette tildelte tiltalte Bauge en lang rekke slag og spark som førte til de skader som Bauge senere døde av.», skriver tingrettsdommer Frank Schmidt.

Fakta: DØDSVOLDEN PÅ STORD Torbjørn Bauge (50) døde av skadene han fikk etter et slagsmål i en enebolig på Stord, søndag 7. desember 2014. Hans 42 år gamle kamerat ble pågrepet samme morgen. Han har forklart at han handlet i nødverge, og nekter straffskyld. De to var på en vennemiddag med sine respektive partnere da slagsmålet startet. 50-åringen hadde store hodeskader da han ble hentet av helsepersonell. Han døde på Haukeland neste dag. 42-åringen er tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge. Strafferammen er ti års fengsel. 42-åringen er tidligere dømt for vold.

Christian Nicolaisen

Skuffet over dommen

Forsvarer Erik Lea ba om full frifinnelse for 42-åringen da han holdt sitt sluttinnlegg torsdag i forrige uke.

– På vegne av min klient kan jeg si at han er skuffet over dommen. Han er langt på vei blitt hørt - i og med at retten legger hans forklaring til grunn - men han blir dessverre ikke hørt hele veien inn, sier Lea til BT.

Lea argumenterte i retten for at 42-åringen måtte frifinnes fordi den omfattende voldsbruken kom som en konsekvens av at han på det tidspunktet hadde panikk, og var svært sint, etter selv å ha blitt angrepet.

Retten mener altså at 42-åringen burde ha stanset på et mye tidligere tidspunkt, og ikke fortsatt å slå og sparke etter at Bauge var satt ut av spill.

– Dette «overskuddet» av voldsbruk kan forsvares, mener jeg. Det mener ikke retten, konstaterer Lea, som i løpet av uken vil diskutere en eventuell anke med sin klient.

Ba om syv og et halvt år

Aktor Tormod Haugnes, på sin side, ba om syv og et halvt års ubetinget fengsel, og ba retten se bort fra tiltaltes forklaring om at Bauge angrep ham og konen.

Retten er i utgangspunktet enig med aktor i at syv og et halvt års fengsel er et riktig straffenivå. De mener at den massive voldsbruken, samt det at det meste av volden skjedde mens han lå hjelpeløs på gulvet, er straffskjerpende.

I formidlende retning legger de imidlertid vekt på at 42-åringen ble utsatt for et ulovlig angrep fra Torbjørn Bauge, og at han handlet i affekt da han så at konen ble angrepet.

42-åringen er også dømt til å betale til sammen 560.000 kroner i erstatning og oppreisning til Bauges sønn og samboer.