Dag 22: Café Opera

For ein osing har det ikkje alltid vore lett å vera glad i Bergen. Sjølv om Bergen alltid har vore Byen med stor B, har forholdet vore vanskeleg.

Bergen var den store bøllen nede i gata. Den arrogante dritsekken som fekk deg til å raudna i skam, sveitta, knota og sjå ned i golvet. Du visste at Bergen gav ein god faen i deg. Likevel stod han klar i tunnelen under buss-stasjonen for å skambanka deg, for moro skuld, berre fordi du var ein teit liten stril. Han likte ikkje buksa di, mora di, frisyren din eller målet ditt.

Og sjølv om du forakta Bergen, hadde du også eit brennande ønskje om å bli likt av han. At han ein dag skulle klappa deg på skuldra og seia du var okei.

Om somrane kom Bergen reisande, og vart ikkje det spor betre av det. Upraktisk, oppblåst med ræven full av pengar og kjeften full av prat. Bergen gav blanke i om han var på Radøy eller Tysnes. Han kalla det Landet vårt, drog påhengsen i gang og gav gass.

Men tider skal koma og tider skal henrulle, og Byen er den store magneten. Ein vestlending må gjera seg til vens med Bergen, det er ingen veg utanom.

I 1985 opna eit kvitt hus på Engen dørene på vid vegg, med store vindaugo ut mot verda. Den nye generasjonen studentar, som enno ikkje hadde fått sett seg til bords i dei gamle, mørke diktarstovene, strøymde til. Bort frå tett røyk, størkna øl og marxisme. To etasjar, Bergens første koppar med jålekaffi, øl, vin, musikk og drøs, politikk og plass til likt og ulikt frå by og bygd.

Ein café med C, var det som skulle til. Sjølv om C-en på 80-talet verka litt uvant påfuglaktig snobbete, såg vi stort på det. Den dempa alt det ekskluderande, koselege og rare på B som held den bergenske stammen saman. Som bogekorps, Bryggen og Brann.

Lange køar nedover fortauet. God stemning og dørvakter med låge skuldrer og kjappe replikkar. Tre ut og fire inn. Diskusjonar, historier, skjemt og alvor. Med Café Opera opna Byen seg, og tjuaguten godblunka urbant og sjarmant europeisk.

Med åra har nye uteplassar kome og gått, nye møtestadar, ny mat, nytt øl og ny musikk. Bylivet er blitt rikare, Bergen er blitt opnare og kvar generasjon har sine greier. Eg er sjeldan innom Opera no, men sanneleg ligg cafeen der framleis. Og kvar gong eg går forbi det kvite huset på Engen, kjenner eg på ei indre urban strileglede.

Sanneleg vart vi gode vener, Bergen og eg, tenkjer eg i slike stunder.